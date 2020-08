Decisiones políticas más adelante, afirmó el Presidente de Ciudad Madero CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion declaró que por el momento no piensa en temas personales como la reelección del próximo año. Dijo que está concentrado en cumplir los compromisos...

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion declaró que por el momento no piensa en temas personales como la reelección del próximo año.

Dijo que está concentrado en cumplir los compromisos con la ciudadanía y que en su momento tomará las decisiones correspondientes, además que primero está la salud.

La semana pasada, el presidente interino de Morena a nivel nacional Alfonso Ramírez Cuéllar calificó como excelente el trabajo de Oseguera Kernion y que los estatutos avalan la reelección de los funcionarios elegidos por la ciudadanía en un proceso electoral.

«Yo no pienso ahorita en política, no pienso en cosas personales, de partido, electorales, estoy concentrado 100 por ciento en Ciudad Madero», indicó el mandatario en el inicio del reencarpetado de la calle sexta en el sector Adolfo López Mateos.

Mencionó que llegará el momento en que se tomen las decisiones, pero para que llegue ese momento primero está la salud «si no nos cuidamos y si no hay salud no se llega a ningún lado, entonces primero la salud, salgamos de esta contingencia cumplamos los compromisos que asumimos con los maderenses y ya hablaremos después».

«Ahorita estamos concentrados cien por ciento en el trabajo de Ciudad Madero y si se sigue trabajando bien y hay un apoyo favorable en su momento se tomará la decisión», concluyó.