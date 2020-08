Pequeña vende churros para pagar sus quimioterapias La pequeña Mayté, decidió emprender para ayudar a su padres ante el alto costo de los medicamentos para tratar su cáncer

MÉXICO.- Tras casi dos años en los que el desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer ha sido un problema, que desde el gobierno federal ha sido negada y que hasta días recientes se aceptó la escasez de medicamentos, la pequeña Grecia Mayté, decidió emprender para ayudar a su padres a pagar sus quimioterapias.

En entrevista con Alejandro Cacho y Alma Saint Martín para El Heraldo TV, Juan Martín Alvares y su esposa Guadalupe García Robles así como la propia Grecia Mayté, contaron cómo ha sido la lucha de esta niña para vencer al cáncer aún ante la falta de medicinas.

Vender churros para conseguir los medicamentos

Para afrontar la problemática e intentar solventar ellos mismo los medicamentos a pesar de no contar con los recursos suficientes, la propia Mayté propuso a su padres vender churros y aunque en un principio pensaban que solo era una ocurrencia de la pequeña, hoy en día su pequeño negocio ha prosperado ayudándole a conseguir su tratamiento.

Todo surge de una charla familiar

Según contó Guadalupe García, la idea de su hija por emprender y apoyarlos para la compra de sus medicamentos, a pesar de tener cáncer, surgió luego de una charla que sostenían ella y su pareja, misma que la pequeña escuchó.

Tras informarles que la niña no tenía Seguro Popular y que no había medicamentos, la familia investigó los costos de los tratamientos, percatandose que de verdad son muy caros por lo que conseguirlos no les sería fácil, al escuchar la situación la pequeña Mayté les dijo a sus padres que ella quería vender churros para ayudarlos a pagar sus quimioterapias, lo que en un comienzo pensaron se trataba sólo de un capricho.

Sin embargo, la niña no dejó de lado su idea hasta volverla realidad y su pequeño negocio creció con el paso de los días.

Vecinos se han solidarizado

Al ver a la pequeña Mayté, los vecinos se han solidarizado con ella por lo que su negocio ha prosperado poco a poco, incluso ahora le donan paletas, juguetes y otros productos para que ella siga vendiendo.

Su pequeño puesto se ubica en Guadalajara, Jalisco en la calle Cofre de Perote 222 en un horario de 1 de la tarde a 8 de la noche,una historia que sin duda inspira.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO