Columnas: El Kiosko Volverán a reunirse AOK y Ramírez Cuéllar

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, regresará a Ciudad Madero el próximo domingo para sostener un nuevo diálogo con el alcalde Adrián Oseguera Kernion.

Aunque se desconoce si tendrá otras reuniones de corte partidista, lo que está confirmado es que el dirigente nacional morenista platicará una vez más con el presidente municipal maderense.

Esto revela el especial interés político electoral que tiene el partido de la Cuarta Transformación en la plaza que considera su bastión en Tamaulipas: Ciudad Madero.

También refleja la muy buena relación que existe entre Alfonso Ramírez Cuéllar y Adrián Oseguera, amigos desde que eran integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), siempre creyentes del cambio de izquierda y del proyecto de nación lopezobradorista.

Además, se fortalece la posibilidad de que Adrián Oseguera busque su reelección en la alcaldía de Ciudad Madero, algo que prácticamente se da como un hecho.

El dirigente nacional de Morena y el presidente municipal maderense conversaron el viernes de la semana pasada. Fue una amena charla que se prolongó por tres horas. Ahí, en privado, deben haberse establecido varios acuerdos.

Adrián Oseguera, evaluado como el mejor alcalde morenista del país de acuerdo con la más reciente encuesta aplicada por Consulta Mitofsky, ha acelerado el paso en materia de obra pública en días recientes.

Ayer, por ejemplo, dio arranque a la pavimentación de las calles Privada Bogotá, de la colonia Felipe Carrillo Puerto, y Doña Cecilia, del sector Lázaro Cárdenas. La inversión en ambas obras se realiza con recursos federales provenientes del Fondo para Estados y Municipios Productores de Hidrocarburos, Región Marítima.

El objetivo está claro: ofrecer los mejores resultados a la rendición del Segundo Informe de Gobierno, programado para los primeros días de septiembre, evento que, por cierto, se realizará sin público, tal como lo establecen las medidas sanitarias de la nueva normalidad debido a la pandemia.

De esa forma, al acto del Segundo Informe de Gobierno en Ciudad Madero sólo asistirá, con la sana distancia correspondiente, los integrantes del Cabildo y los miembros del gabinete. La transmisión será vía digital.

Además de los avances en obra pública, uno de los temas destacados en el segundo año de la gestión de Adrián Oseguera son los programas de salud, como son la fumigación, la descacharrización y, por supuesto, la campaña de sanitización que se instrumentó en todas las colonias del municipio para combatir el Covid.

Con una visita más en puerta de Alfonso Ramírez Cuéllar a Ciudad Madero, Adrián Oseguera se fortalece en la búsqueda de su reelección como presidente municipal de la urbe petrolera. Su proyecto 4T va viento en popa.

‘LOS ARMANDOS’ SE DESMARCAN DE BLOQUE OPOSITOR

Ni Armando López, ni Armando Martínez tienen vínculo con Bloque Opositor alguno en Altamira. Absolutamente nada.

Hace unos días, EL KIOSKO reveló la existencia de un Bloque Opositor altamirense integrado por Carlos ‘El Cacho’ Toral, Griselda Carrillo Reyes y Ciro Hernández Arteaga, un Bloque que se la jugará con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

También se mencionó a Armando López y a Armando Martínez, pero ellos, de inmediato, en conversaciones con el columnista, se desmarcaron.

Armando Martínez se desmarcó del Bloque Opositor, pero no de Morena, partido del que ya fue candidato a la alcaldía altamirense hace dos años. De hecho, es un seguidor y defensor ferviente de la Cuarta Transformación.

Armando López, ex alcalde de Altamira, no sólo se desvinculó del Bloque Opositor, sino del partido de la 4T. ‘No tengo ningún contacto con Morena’, afirmó en conversación telefónica.

El ex presidente municipal reconoció que ha platicado en varias ocasiones con Griselda Carrillo y Carlos Toral. Incluso, reveló que tiene coincidencias en ciertos temas con ellos, pero recalcó estar ajeno a la actividad política. Además, dijo que a Armando Martínez no lo ha visto en mucho tiempo.

Eso sí, mantiene su militancia priista… aunque todos en Altamira saben que apoyó las campañas azules de Tino Lee (que perdió) y de Miguel Gómez Orta (que ganó).

Como muchos, Armando López está metido en sus negocios, uno de ellos, los bienes raíces. También trata de reactivar su empresa transportista. Son tiempos difíciles, agudizados por los efectos económicos de la pandemia. La tarea empresarial no es sencilla, por tanto no quiere distraerse con los asuntos políticos electorales.

Y PARA CERRAR…

Con un video de poco menos de un minuto, Elvia Bayardo parece -ahora sí- decirle adiós al partido que la llevó al Cabildo de Madero, el PRI.

‘Con Fe’, es la frase de su… ¿campaña? Una voz en off, de un supuesto empresario, afirma que apoya sus ‘acciones’. Ella habla de un ‘cambio de rostro’. Por lo visto, se sumará a un proyecto… ¿de tonos blanquiazules?…

En el Palacio Municipal de Madero ya tomaron nota.