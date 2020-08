Cinco datos optimistas de la vacuna que producirá México Nuestro país participa en un proyecto con AstraZeneca y Oxford para realizar las dosis que ayuden a paliar la pandemia de SARS-COV-2 pero, ¿qué debemos esperar al respecto? Te damos los detalles.

MÉXICO.- Las buenas noticias sobre la creación de una vacuna para paliar la pandemia de COVID-19 ‘salen a la luz’ y, en una de ellas, está involucrada México.

Esta semana, se dio a conocer que nuestra nación será una de las encargadas en América Latina de producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca. En la estrategia también está involucrado el Gobierno argentino, informó el presidente de ese país, Alberto Fernández.

Aquí te damos cinco datos que nos mantienen optimistas sobre las dosis destinadas a prevenir la enfermedad que, a nivel mundial, ha provocado más de medio millón de decesos, según la Universidad Johns Hopkins.

1. ¿Quiénes son los participantes?

Dos laboratorios se encargarán de la producción. En el caso de Argentina, está involucrado Grupo Insud, mientras que Laboratorios Liomont lo hará en México.

La firma argentina producirá la sustancia de la vacuna en la que trabajan AstraZeneca y Oxford. Laboratorios Liomont realizará el envasado, terminado y exportación de las dosis, explicó Silvia Varela, representante de AstraZeneca, este jueves en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de ellos, la Fundación Slim facilitará los recursos necesarios para iniciar la producción.

2. ¿Cuántas vacunas se realizarán?

En un inicio, se producirán entre 150 y 250 millones de dosis. No obstante, Varela indicó que el «riesgo compartido» que representa el acuerdo entre la Fundación Slim y los gobiernos de México y Argentina podría llevar esa cantidad hasta los 400 millones de dosis para combatir el COVID-19.

3. ¿Cuántas pruebas se han hecho?

Los ensayos de las dosis de la vacuna AZ12-22 ya se encuentran en la Fase 3 y participan aproximadamente 50 mil personas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Se prevé que los resultados se publiquen en noviembre y sean enviados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que evaluará y aprobará la vacuna para que se inicie su producción.

4. Sí, México participa pero, ¿tiene garantizado el acceso a las vacunas?

El acceso está garantizado para toda la población del país, refirió este jueves el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

«Para que no haya ninguna duda y también para darle garantías a todo nuestro pueblo: todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre. Tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, no se va a quedar al final», aseveró en su conferencia de prensa.

Además, las dosis serán gratuitas y universales, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

«La disposición del Gobierno de México es que la vacuna se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos, por eso decimos que estará disponible en forma universal y gratuita», aseguró.

Las vacunas estarán disponibles para el primer semestre de 2021 y se distribuirán equitativamente entre los países que así lo demanden, comentó el miércoles el presidente de Argentina.

5. ¿Cuánto costará cada dosis?

El precio por cada una será de entre 4 y 5 dólares (de 89 a 111 pesos mexicanos, aproximadamente).

Para la adquisición, detalló López Obrador, la inversión será de alrededor de 25 mil millones de pesos.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO