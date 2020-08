Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a dar la espalda a Tamauipas, ayer se anunció la gira en que la que incluía al Estado en la que supuestamente iría a las zonas afectadas por el huracán Hanna, pero siempre no, luego será, mientras acá el reclamo de la autoridad local es: les estamos haciendo la chamba.

Así es mis queridos boes, salvo la gira aquella por los hospitales rurales del IMSS del año pasado, AMLO ha dejado solo a Tamaulipas, siendo nuestra entidad la segunda que más recursos vía impuestos aporta a la Hacienda pública.

Las protestas de campesinos por el retiro de apoyos no han surtido efecto ante el tabasqueño y su 4T, pese al bloqueo de carreteras, las constantes protestas de personal médico de IMSS e ISSSTE ante la falta de insumos solo han recibido la indiferencia del inquilino del Palacio Nacional, la urgencia de presupuesto extraordinario para encarar al Covid por parte del Estado lograron un rotundo no y ahora cancela la gira que había programado inicialmente para esta semana.

¿Por qué AMLO no viene a Tamaulipas esta vez?, no hay una versión oficial, pero es evidente que al presidente le gusta ‘caer en blandito’, va a donde supone que le aplaudirán, a donde su electorado cautivo es mayor y a donde la autoridad local se trague en silencio las ganas del reclamo justo.

Por eso no solo suspendió la gira por Tamaulipas, resulta que también excluso de la misma a Nuevo León y Coahuila.

No es coincidencia que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jaime ‘El Bronco’ Rodríguez Calderón y Miguel Riquelme sean los tres gobernadores que provocaron el origen de lo que hoy es la Alianza Federalista que suma a 10 entidades formalmente y algunos más que simpatizan con el bloque.

Tampoco fue conciencia, sino una decisión de la naturaleza que el huracán Hanna hubiera afectado a estas tres entidades y que alcaldes de Nuevo León y el propio gobernador hayan exigido apoyo federal.

El 30 de julio AMLO dijo que estaría en los tres Estados esta semana, en cada uno de ellos ya se preparaban

los pliegos petitorios, la exigencia que han hecho desde la Alianza Federalista de un presupuesto justo y equitativo con la productividad de cada Entidad; además obvio del apoyo por el huracán.

Pero siempre no, López Obrador ayer dijo que solo irá a Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, ninguno de ellos azotado por el huracán.

Por lo pronto en Tamaulipas el gobernador Cabeza de Vaca advirtió que seguirá exigiendo un trato justo para el Estado aunque les moleste en Palacio.

“No ha habido equidad y lo voy a seguir señalado, al Gobierno Federal, Gobierno Central parece ser que le incomoda que se le digan sus verdades, pero es importante por qué yo no estoy engañando a nadie”, reiteró Pero además vino el reproche directo y a la cabeza de la 4T, porque mientras allá en la CDMX y más específicamente en el Palacio Nacional se les olvida que gobiernan para todo el país, en Tamaulipas se hace hasta lo que a ellos les corresponde.

“El Gobierno del estado con recursos estatales, está apoyando al ISSSTE y al Seguro Social, por que en algunos Hospitales, simplemente ya están rebasados, los hemos ayudado con camas, monitores y todo como una medida de poder ayudar a miles de Tamaulipecos”, reclamó “A diferencia de otros estados del país, todos los exámenes o en este caso, las pruebas que se hacen para los pacientes COViD, por parte del Gobierno Federal o Estatal, lo hace el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en pocas palabras le estamos haciendo el Trabajo al ISSSTE y al seguro social, lo hacemos con gusto y sin embargo no ha habido una respuesta adecuada por parte de la Federación”.

Ahí están los porqués de que AMLO no sienta muchas ganas de venir a Tamaulipas, sabe que se encontrará con un gobernador que, como ocurrió en la gira por los hospitales rurales del IMSS, Cabeza de Vaca no va a quitar el dedo del renglón, y que bueno que no lo quite, porque los tamaulipecos tenemos derecho a más recursos federales, porque los impuestos que manda el estado a la Federación se obtiene con el esfuerzo de muchos trabajadores locales.

En fin, la gira será para otra ocasión, esperemos que en la reunión con la CONAGO, si es que incluyen la agenda de la Alianza Federalista, el gobernador tenga oportunidad de mantener su lucha por los derechos de Tamaulipas ante López Obrador.

Y DEL COVID…

Pues ya son más de medio millón de contagios en México, 505 mil 751 para ser exactos, aunque sólo hablamos de la cifra oficial, porque la que no quieren decir puede ser tres veces eso.

Los muertos ya suman 55 mil 293, las oficiales, porque otros científicos aseguran que ya han muerto poco más de 165 mil mexicanos. Es decir

la curva no baja, el virus sigue muy campante matando gente, mientras Hugo López Gatell todas las tardes intenta justificar el fracaso mortal con palabrerías que ya pocos creen.