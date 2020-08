UNA VACUNA…UN VOTO

Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Pandemia de Covid-19, “le cayó como anillo al dedo”, y que generó enojo, burlas y memes, pocos o nadie le creyó que lo estaba diciendo en serio, porque como están ocurriendo las cosas en el país, política y electoralmente, el dicho del mandatario le está saliendo a la perfección.

Dicen que “lo que parece, es”. Veamos por qué.

Si el Covid-19 se ha convertido para el mundo, y particularmente para México como el problema de salud más grave de la historia, y el gobierno de la Cuarta Transformación, inmuniza a los más de 125 millones de habitantes, aplicándoles la vacuna contra el coronavirus, ¿qué impacto social y político tendría esto en el país?.

Y si como dicen los pronósticos que la pandemia va a seguir hasta en tanto no haya una vacuna, y este jueves el Presidente López Obrador anunció que México, Argentina y la Fundación Carlos Slim con la empresa AstraZeneca, trabajan para que el primer trimestre del 2021 se tengan listas 250 millones de dosis de vacunas, mismas que se aplicarían de inmediato a los mexicanos. ¿Y si esto se hace en el marco de un proceso electoral y en la víspera de una elección que se estima histórica por la cantidad de cargos que estarán en disputa?.

En un ejercicio de imaginación futurista y hasta especulativa, por qué no visualizar allá por marzo y abril del 2021 cientos de centros de vacunación en todo el país aplicando masivamente la vacuna del Covid-19, y a la par, cientos de candidatos y sus partidos pidiendo el voto, calificando y descalificando adversarios, ¿quién saldría ganando?, ¿quién sacaría mayor raja política en este escenario inédito de esta lucha electoral que viene?.

Por qué no creer entonces electoralmente que la pandemia sí le cayó al Presidente como “anillo al dedo” para ganar las elecciones del 2021.

El Covid-19, más en México que en el mundo, se ha combatido desde una óptica política, y no científica como marcan los protocolos. El coronavirus, no solo dividió a familias y amigos porque muchos no creyeron su existencia hasta que lo padecieron, pero también confrontó políticamente a todos los niveles de gobierno. El ejemplo más claro es el de los gobernadores contra el Presidente.

Entonces, “Lo que parece, es”. Y así lo va hacer el gobierno federal y Morena en el 2021; si no de una forma abierta, sí, subliminalmente. Cada vacuna contra el Covid-19 que aplique el gobierno de AMLO, será un voto para su causa.

“Se está pensando tener ya resultados a finales en noviembre y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo”, declaró este jueves el Presidente.

El reto es grande, pero es superior la esperanza de los mexicanos de tener la vacuna, y en ese plan está el gobierno. López Obrador sabe que su mejor arma política para vencer a sus adversarios políticos y ganar el 2021, es la vacuna. De esta forma les va a demostrar