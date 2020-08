Doctora muestra como es trabajar con traje covid

CHINA.- Desde el inicio de la pandemia se ha reconocido la labor de los médicos y enfermeras que atienden en la primera línea en los hospitales Covid-19.

Esta admiración poco a poco ha crecido y esta doctora en China, mostró la temperatura a la que deben someterse al portar el traje de aislamiento para atender a los pacientes.

Este video ha circulado a tal punto que ha sumado más de seis millones de reproducciones y miles de comentarios en la red social Weibo.

En el video la doctora saca un gran charco de sudor de su traje protector contra el coronavirus, y muestra sin querer el gran esfuerzo del personal médico que pasa horas dentro de su vestimenta especial a pesar de las inclemencias del clima.

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio

— New York Post (@nypost) August 12, 2020