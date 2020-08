Fallece Mercedes Barcha, el amor incondicional de Gabriel García Márquez

View this post on Instagram

La @fundaciongabo, su director general, Jaime Abello Banfi, y su Consejo Rector lamentan profundamente el fallecimiento y acompañan en este momento de enorme tristeza a la familia y allegados de Mercedes Raquel Barcha Pardo, viuda de su fundador, el nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, y madre de Rodrigo y Gonzalo García Barcha, miembros de su Junta Directiva. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Para Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, “Mercedes Barcha descansa en paz después de una vida plena. Su personalidad era única, una mezcla singular de inteligencia absoluta, fortaleza de carácter, pragmatismo, curiosidad, sentido del humor y hermetismo”. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “Hoy la despedimos, agradeciéndole su cariño, apoyo y paciencia en los más de 25 años que ha tomado el desarrollo de la Fundación Gabo. Querida Mercedes, que fuiste polo a tierra, jamás te olvidaremos. Tu recuerdo nos inspirará”, afirmó Abello Banfi.