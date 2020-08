Los chapulines y traidores … Llegaron Ya .

Las elecciones en Tamaulipas están a la vuelta de la esquina, y eso representa olor a dinero como a poder para los chapulines, los vividores y traidores, que siempre buscan sacar provecho en cada campaña, se ofrecen a los partidos políticos como los mejores operadores, aunque , en realidad, ni la mascota de su casa les hace caso.

Solo aparecen, cada que se avecina el proceso: asoman la cabeza como los roedores y después se van contra la presa, y después de garantizar una chamba por tres años o un dinerito, nuevamente desaparecen del mapa .

Se trata de personalidades que están próximos de aparecer en escena, y que van a buscar “vender” la idea de que ellos tienen los votos para ganar una elección o saldrán con el “Churro” de que ellos controlan a muchos líderes de colonia, y no serán buenos para vender una caja de aguacates por la calle, pero tienen una nariz más grande que la de Pinocho, por todas la bola de mentiras y piñas ( como las del tequila) que dirán para lograr pegar su chicle , con tal de que les paguen como operadores.

Y la mayoría cargan hasta con la guayaba y la tostada, para poder “rellenar” sus fotos del face y poder decir que tienen mucha gente y ya por eso cuestan ($) más.

En estos momentos este tipo de “seudo políticos” salen más caros que el kilo de carne, cuando están más devaluados que el peso mexicano frente al dólar y más quemados que una tortilla en el fogón.

El face book está a punto de ser invadido, secuestrado por fotos de personas regalando paquetes escolares ( que no será más de un cuaderno y dos lápices, que no le servirán ni para el arranque a los chamacos) o saldrán con sus frascos de gel anti bacterial ( tamaño juguete para niña de 3 años ) pensando que ya con subir todo esto a sus redes sociales, podrán mostrarse como los superhéroes.

Por eso van a ver a muchos, de este tipo de gente, en todo el estado, que pronto van a revivir sus asociaciones civiles,sus grupos de Colonos, sus movimientos y uno que otro se va a querer disfrazar de bronco ( candidato independiente ) aunque no creo que le lleguen ni a caballito pony.

Así es que buzos, candidatos, por que hay NINIS políticos, que andan sueltos, al acecho tales como … Francisco Chavira en el Estado, quien no representa ni 20 votos; Mary Rojas en el municipio de Madero que nadie la quiere ( por qué dicen que solo busca meter a sus hijos a la Nómina) o como el Dinosaurio de Lupe Galvan, quien recibe a “mentadas” ( de 10 de Mayo ) a los reporteros y que se ha quedado solo, sin operadores; y no dude que también cumple estas características, Cuitláhuac Ortega Maldonado, quien solo quiere mantenerse como proveedor de medicamentos en los municipios y negociar para que toda su familia sea regidor en Tampico, pero ahora no tiene ni Partido ni gente.

Así es que muchos de los chapulines” pronto los verán muy bañaditos y hasta con papos ( zapatos ) y ropa nueva, harán de todo, hasta los veremos bailar el gallinazo, de ser necesario, para que los volteen a mirar.

Más adelante les daré más nombres de estas personas que ven la política como un negocio, por que las traiciones están por arrancar .

EL CONALEP Y EL CORRECAMINOS.

El Director estatal del Conalep en Tamaulipas, Agustín de la Huerta, sigue buscando impulsar a los jóvenes que estudian en esta institución para que salgan más preparados.

Por eso se llevó a cabo un convenio con el Club de Futbol CF Correcaminos Oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representado por Miguel Ángel Mansur Pedraza presidente del club, como parte de la encomienda del Gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de reconstruir el tejido social en Tamaulipas, Conalep y Correcaminos, como agentes de cambio, crearon una estrategia integral para la prevención de situaciones de violencia y delincuencia a través del proyecto “Academias Correcaminos, Jóvenes en Prevención del Delito, Unidos por la Paz”

La primera etapa de este proyecto se llevará a cabo en los planteles Rio bravo, El Mante y Tampico, donde se tendrá como meta de atención un total de 100 jóvenes por plantel en los planteles Rio Bravo y Mante y 200 jóvenes en el plantel Tampico.

VOLTEAN A VER../ A MAYRA OJEDA.

En este momento partidos contrarios al PRI tienen sus “ojos” en Mayra Ojeda, Secretaría General en el estado ; por lo que no le extrañe que la dirigente pronto empiece a tener propuestas indecorosas ( pero no las que se imagina) sino de invitaciones a ir en busca de una diputación .

Es una chava muy dinámica, que siempre trae las pilas y hasta cargador extra ( como los celulares ) para poder cumplir con cada uno de sus compromisos políticos.

Siempre ha mostrado que su corazoncito es de tres colores, pero muchos se lo van a querer pintar de azul o guinda, para el 2021, al ser el cuadro femenil más importante en este momento que tiene el Partido Revolucionario Institucional.

DEL RADIO PASILLO…

Que el Secretario de Bienestar Social de Tampico, René Senties, anduvo regalando comida en Hospitales de la ciudad a los héroes de la salud, lo cual es un buen gesto humano del funcionario porteño .

Que el Secretario General Adjunto del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Madero, Azael Portillo, podría ser arropado nuevamente por el Partido Del Trabajo para las próximas elecciones, pronto nos darán más información.

Que el “ñoño” de Edgardo Melhem ( presidente estatal del PRI ) cumplió años pero, como siempre, se quedó con la mayor parte de las rebanadas del pastel, hasta en este caso, es codo para repartir, dicen los que fueron.

Que el Director de Desarrollo Social, en la Delegación de la zona norte de Tampico , Javier Montesinos, se ha enfocado, por instrucciones del alcalde Chucho Nader, a atender las colonias de esta parte de la ciudad, para buscar apoyar a los sectores vulnerables en estos momentos de la pandemia, al ser la parte de la comuna más afectada por la crisis económica .

Recuerde : No se vale Chillar !