Se forma ‘tornado de fuego’ en California

El pasado sábado 15 de agosto, una serie de tornados de fuego, hechos de llamas y humo, azotaron el condado de Lassen, California, mismos que se agitaron mientras el incendio de Loyalton se expandía a más de 80 mil kilómetros cuadrados, en Estados Unidos.

Este comportamiento extremo del fenómeno natural, tuvo consigo fuego y rayos puntuales que acompañaron al incendio masivo, que estuvo contenido en un 5% del domingo por la madrugada, luego de quemarse durante dos días.

El fuego y la poderosa rotación dentro del incendio forestal, también llevaron al Servicio Meteorológico Nacional en Reno, Nevada, a emitir una «advertencia de tornado de fuego» que se cree que es la primera aleta meteorológica de este tipo.

Neil Lareau, quien estaba estudiando el comportamiento de los incendios extremos en la Universidad de Nevada, dijo que este era un «espléndido caso», y ayudó confirmó en su investigación la existencia e intensidad del tornado de fuego mortal vinculado al incendio de Carr en 2018, en la ciudad de Redding, California.

Hay que entender que los tornados de fuego, contienen velocidades de viento tornádicas que se forman cuando una columna de humo actúa como una tormenta, que en el caso de Lassen, creció rápidamente el sábado y produjo una columna de humo que se elevó a poco más de 9 metros de altura y comenzó a lanzar rayos, aprovechando con la altitud un cambio de velocidad y dirección del viento, por lo que comenzó a rotar.

De acuerdo con los datos del radar Doppler, indicaron que pudieron haber aparecido cinco o más vórtices con la fuerza de un tornado entre las 13:00 y las 15:00 horas, tiempo del pacífico.

@NWSReno Looks like there was a touchdown associated with that tornado warning from the #LoyaltonFire pic.twitter.com/uJkWltURqn

— Geoffrey Burtner (@DVRockJockey) August 16, 2020