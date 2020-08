Caen 80% ventas de las zapaterías

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Negocios de zapaterías en Ciudad Victoria ha tenido una caída en sus ventas de hasta un 80 por ciento durante la pandemia del COVID-19 como resultado de la inmovilidad social y el cierre de negocios ya que hasta hace una semana este sector era considerado como no esencial y apenas se le incluyo como estar dentro del segmento del regreso a clases por la venta de calzado escolar, dio a conocer este lunes, Marco Smith, dueño de la zapatería y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, zona centro.

Explicó que desde el inicio de la pandemia han tenido muchos problemas para vender por las restricciones que se han aplicado por parte del sector salud y ahora con el anuncio del regreso a clases virtual definitivamente se agudiza esta crisis para las más de 30 zapaterías que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, Julio y Agosto, por el inicio del ciclo escolar siempre era de las temporadas más esperadas por el comercio local porque las ventas repuntaban de manera significativa.

Este año las clases no serán presenciales al menos así lo ha señalado las autoridades por lo que la venta de calzado escolar ha caído drásticamente y en general la venta de todo tipo de calzado lo que ha motivado a las empresas como la que él dirige a ofrecer el servicio a domicilio a través de los catálogos que ofrecen por redes sociales, el comprador elige el modelo y número y se lo llevan hasta su casa esta es una nueva modalidad que no había antes en Victoria y que las tiendas como las zapaterías no la hubieran ni pensado.

Pidió a las autoridades sanitarias y de desarrollo económico delinear estrategias en donde se tome en cuenta la opinión de los empresarios, para que la reactivación económica sea ordenada y se permita abrir al mayor número de empresas deteniendo con ello las constantes quiebras y despidos de personal que de acuerdo a cifras recientes en las últimas semanas suman más de mil empleados del sector económico de la ciudad que ha tenido que ser despedido lo que aumenta el riesgo de que crezca la inseguridad .