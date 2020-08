Denuncian despidos injustificados en McDermott

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Denuncian que la empresa McDermott, ha realizado despidos injustificados aprovechándose de la emergencia sanitaria del Covid-19.

Ex trabajadores refieren que son puestos en cuarentena al momento de presentar algún síntoma, pero al regresar a sus labores les informan que están dados de baja, lo que consideran una injusticia.

Un ejemplo de esta situación es José Robledo Díaz, quien se quedó sin trabajo el día de ayer tras regresar de la incapacidad que le habían dado.

«Fui parte del proyecto McDermott, trabajé un tiempo donde me di cuenta que no hay autoridad ni de sindicatos. Fui despedido ayer, desde hace 45 días me retiraron porque traía una infección, por cualquier cosita te retiran y después te ponen en cuarentena, dejándote al desnudo sin ninguna indemnización».

Por Oscar Figueroa