México interesado en participar en fase 3 de vacunas Sputnik V

MÉXICO.- El canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se reunió con el Embajador de Rusia en México, Víctor K. Koronelli, con quien conversó sobre la vacuna Sputnik V contra el coronavirus Covid-19.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el canciller mexicano compartió fotos del encuentro e informó que se planteó la posibilidad de que México participe en los ensayos de Fase 3 de la vacuna en desarrollo.

El representante mexicano calificó la reunión de «muy buena» y dijo que avanzan en la relación bilateral.

En el encuentro también participó la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en Relaciones Exteriores, Martha Delgado.

Cabe recordar que la semana pasada el gobierno de México anunció un acuerdo con Argentina, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim y la Farmacéutica AstraZeneca, para la producción de la vacuna en desarrollo en ese protocolo a partir del primer trimestre de 2021.

Agradezco al Embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México. pic.twitter.com/9H3Zjd6k2i — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2020

No obstante, el gobierno de Rusia anunció el registro de su vacuna pese a que aún no completa todas las fases de prueba establecidas en los protocolos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido cuatela ante Sputnik V al insistir que no existe información suficiente sobre el avance de su proyecto.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha advertido que México no aplicará ninguna vacuna que no cuente con las certificaciones internacionales correspondientes.

