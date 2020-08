Molotov no cambiará sus canciones pese a críticas

Los integrantes de la banda se mostraron sorprendidos porque pensaron que dicho álbum ya había cumplido su ciclo de vida pues en su momento hasta el gobierno se involucró con la censura.

“Hoy vemos estas reacciones y nos da la impresión de que la gente, en vez de que avanzar, retrocedió. Creo que hay cosas bien importantes ahorita para analizar, criticar y cuestionar, pero de repente se cuelgan en un disco que ya fue… ¡Gracias por la promoción gratuita!”

Paco Ayala, integrante de Molotov confesó que hay cosas más importantes que estarse fijando en esas cosas, pero es libertad de expresión por lo que pidió a quien no le guste no descargar su disco y escuchar algo que vaya acorde a su moral.

Así mismo señalo que ya no pueden hacer nada “No se puede desgrabar el disco, ni desborrar las portadas del disco, no puede modificarse algo que ya existe. Lo que sí puedes hacer es no escucharlo si no te gusta o no ver un contenido si no es el adecuado para tu moral”

Al final Molotov siempre libra la censura y confesaron que no van a cambiar nada en la historia de su música, pues es parte de su estilo. Reveló que las criticas no les causan ninguna preocupación, porque la historia de la banda está hecha en los discos y no van a dejar de existir. “Hay otras cosas más importantes para hacerla de pedo” .

Por ahora Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala se enfocan en concierto en vivo digital en el que tocarán el disco completo de Con todo respeto (2004), así como covers y adaptaciones de clásicos.

