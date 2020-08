‘No voy a permitir que se debilite al estado’

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- “A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”, advirtió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la reunión de los gobernadores con el gabinete federal.

Aseguró que no va a “permitir que se construyan denuncias ante la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales”.

“Esta semana un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena, denunció al Gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada”, señaló en su participación el mandatario tamaulipeco.

Al inicio de la administración, recordó, se pidió no politizar la seguridad, e incluso el mismo Secretario Alfonso Durazo, pidió neutralidad política en ese tema, a lo que concordaron los mandatarios estatales.

Señaló que es tan grande el desafío, que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido, ni mezquindades de corto plazo, “pero el Gobierno federal pide el trato que no da; con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”, dijo.

García Cabeza de Vaca, dijo que no va a permitir que se debilite la legitimidad del Estado, para enfrentar al crimen organizado, “la seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada, no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal”.