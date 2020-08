‘No dejan de buscar a Luciano’

SAN FERNANDO, Tam.- A más de 40 días del secuestro de Luciano Leal Garza, el padre del joven, pide que se refuercen los operativos para dar con los responsables de este delito, los cuales, dice, están identificados.

“Nos han prestado su apoyo (autoridades), lo que pasa es que no hemos tenido suerte para dar con esas personas”, dice el señor Luciano, quien este jueves acompañará a autoridades que realizan un nuevo operativo de búsqueda.

Aunque es un hombre de fe, reconoce que autoridades y los ciudadanos de San Fernando que han apoyado en la búsqueda han hecho lo humanamente posible por encontrar a Luciano, pero pide, no se rindan en la búsqueda de su hijo adolescente.

El pasado 8 de julio, Luciano de 15 años, fue “levantado” en las calles Laguna de Jara y Lago de Pátzcuaro, del fraccionamiento las Fuentes, a un costado del parque lineal de San Fernando, a donde acudió para encontrarse con una adolescente que conoció por Facebook.

Luego de investigaciones, el perfil usado por la supuesta joven, resultó falso, y al llegar a la cita, hombres a bordo de dos camionetas, lo bajaron de la que él manejaba y se lo llevaron con rumbo desconocido; exigiendo un rescate de 2 millones y medio de pesos por la libertad del menor, luego un segundo pago de 2 millones de pesos más, pero Luciano nunca fue devuelto y los secuestradores no se volvieron a contactar.

Su padre asegura que es un adolescente noble, ingenuo, “va saliendo del cascarón, aprendió a manejar y me hacía algunos mandaditos, al banco, al Oxxo”, explicando que no es la primera vez que en su familia sufren secuestros, “con este, es el quinto secuestro, yo fui secuestrado en el 2012, estuve 32 días, enseguida una tía, hermana de mi mamá, hace 2 años y medio mi hermano fue secuestrado, poco tiempo después, tres, cuatro meses, un primo, está desaparecido y ahora pasa lo de mi hijo”, relata.

En San Fernando, la familia es conocida, tienen un negocio de venta de materiales llamada “San Antonio”, dedicados al trabajo, asegura que ese es su único vicio, por lo que busca respuestas a lo que hoy están pasando.

“Dios sabe por qué hace las cosas, pero no merecemos estar pasando por esto, ahora mi hijo es una persona buena, las personas que lo tienen, si es que lo tienen aún, se van a dar cuenta que el niño es bueno, que no tiene malicia, el niño es muy mandable, no te dice que no, yo sé que no han batallado con él porque el niño es bueno, es sumiso, es noble”.

Aunque reconoce que se ha actuado para dar con su hijo, pide a las autoridades, redoblen esfuerzos y no dejen de buscar a Luciano, “le han echado muchas ganas, agradezco de antemano a todas las autoridades, porque han mostrado mucha disposición, la única petición es que le sigan echando ganas, no bajar la guardia, que no se enfríe esto porque queremos seguir buscando a mi hijo”.

Por Perla Reséndez