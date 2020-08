Denuncian a acosador de mujeres en el Fovissste

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Habitantes del FOVISSSTE, Fraccionamiento los Ángeles y Santa Martha denunciaron en redes sociales el constante acoso que tienen las jóvenes del sector por parte de un sujeto que las persigue y se toca frente a ellas.

Es debido a esto que exigen a autoridades de seguridad el trabajar para capturar al hombre de tez morena que suele acosar mujeres sin importar el horario y lugar, ya que afirman han sido perseguidas desde mediodía hasta las ocho de la noche.

Todo inició cuando “San Luisito News” una página de vecinos de al menos cinco fraccionamientos del norte de la ciudad, publicó la historia de una joven que fue perseguida por un hombre en las inmediaciones del puente que conecta el FOVISSSTE con Los Ángeles.

“Acudo a ustedes para ver si ustedes pueden ser salvadas. Recién fui acosada por un tipo frente a mi casa el cual anda de camiseta celeste y short largo naranja de piel morena . Yo vivo en el FOVISSSTE pero muy cercana al puente”.

La mujer de 20 años señaló que eran las 20:00 horas cuando se dirigía a su casa a pie y cruzó por dicho puente que conecta los dos fraccionamientos, cuando fue abordada por un hombre de tez morena quien le hizo insinuaciones.

Cabe señalar que para el horario de verano las las 8 pm aun goza de luz natural por lo que se pudo apreciar el rostro del hombre y este actúo sin temor a ser reconocido, ya que esta es la segunda vez que acosaba a dicha mujer.

Tras ser publicada esta denuncia, fueron varias las mujeres que se animaron a señalar que también ellas fueron perseguidas por un sujeto con las mismas características a pocas cuadras de esa dirección.

“Viendo su última publicaciones quería advertirles de un tipo que me e topado 2 veces sobre la avenida Michoacán y se estaba masturbando no se si a otras chicas le a pasado pero a mi ya me pasó 2 veces al regresar a mi casa de noche y la otra a medio día” señaló una de ellas

Continuo “Hice la denuncia pero a mi de plano ya me da miedo pasar por esa calle cuando trate de denunciar la segunda vez por que la primera quise pensar que no había visto bien o que era algo que no repetiría la segunda vez fue a medio dia”

Una joven señaló que las autoridades incluso le pidieron que le tomara fotografías o video al hombre cuando este la acosara para tener pruebas de lo mismo, algo que no hizo por miedo.

“Pude ver claramente todo me pidieron que tomara fotos o video cuando llegara a pasar pero no pienso exponerme de mas”