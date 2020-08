RÉCORD DE ASPIRANTES

La inscripción para ser consejeros municipales y consejos distritales en el proceso electoral 2020-2021 concluyó anoche, de acuerdo a los tiempos establecidos por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Al respecto, existe una muy buena noticia: el número de aspirantes a consejeros municipales y consejeros distritales alcanzó un récord a pesar de la pandemia.

Hasta ayer por la mañana, el IETAM registraba mil 929 aspirantes a formar parte de los 43 Consejos Municipales y 22 Consejos Distritales, los que deberán instalarse en la primera semana de febrero del próximo año.

De esos mil 949 aspirantes, un total de 489 correspondían a la zona metropolitana del sur: en Tampico, se inscribieron 162 ciudadanos; en Madero, 145; y en Altamira, 122. Esto revela el gran interés existente para formar parte de los órganos electorales que supervisan el proceso electoral.

El municipio de la entidad que registró el mayor número de personas inscritas para aspirar a ser consejero municipal o distrital fue Ciudad Victoria con 222.

Lo que procede es la aplicación de exámenes a los aspirantes a formar parte de los Consejos Municipales y Consejos Distritales, así como sostener entrevistas directas con ellos. Tal como dicta el reglamento, la evaluación será a fondo.

Como se observa, el IETAM que preside Juan José Ramos Charre tiene mucha chamba.

‘JALÓN DE OREJAS’ A REGIDORES AZULES JAIBOS

Sucedió el lunes pasado: Los regidores panistas del Cabildo de Tampico fueron citados por el presidente municipal Jesús Nader Nasrallah en su oficina.

El tema de la reunión: el alcalde les pidió que apretaran el paso en sus funciones, que sudaran la camiseta en territorio, que se pusieran a chambear de manera más intensa.

Vaya, en buena medida, se puede decir que Chucho Nader les ‘jaló las orejas’ a los ediles blanquiazules, quienes, por lo visto, algunos ‘se echaron a la hamaca’ y disfrutan de la ‘zona de confort’.

A esta reunión no fue convocada Liliana San Miguel Murillo, que aunque llegó al Cabildo en la planilla de Acción Nacional, cada vez se le ve más cercana a la 4T debido a que su esposo, el ex diputado local Eduardo Hernández Chavarría, desde hace meses dialoga con frecuencia con liderazgos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Como se sabe, Lalo Hernández, ex priista, apoyó al PAN en la elección de 2018, pero luego, por diversos factores, se distanció de los azules. Ahora mantiene un abierto coqueteo con el grupo morenista de Marcelo Ebrard.

Y PARA CERRAR…

La guerra de los videos continuará… no habrá tregua… eso afirman fuentes conectadas a Palacio Nacional.