Donald Trump no tiene principios y es mentiroso, afirma su hermana

ESTADOS UNIDOS.- En la llamada, aparentemente grabada entre 2018 y 2019, la también exjueza federal platica con su sobrina Mary L. Trump. Le comenta que escuchó hablar a su hermano Trump sobre las políticas migratorias que estaba implementando y que generó que los niños fueran separados de sus padres.

La conversación grabada en secreto por su sobrina, se escucha a Maryanne decir que Donald “no tiene principios. Ninguno. Ninguno” y lo “único que quiere hacer es apelar a su base (electoral)”.

Agregó que si el mandatario fuera una persona religiosa, querría ayudar a esa gente y “no haría esto (prohibir la entrada a los migrantes)”. También lamentó lo que el presidente Trump estaba haciendo con los niños en la frontera, y supuso que su hermano “no ha leído mis opiniones sobre inmigración” en los casos judiciales.

A pregunta expresa de Mary Trump a su tía sobre lo que el presidente ha leído sobre los migrantes, Barry le contestó: “No. Él no lee”.

La hermana del magnate también se quejó de cómo Donald Trump trabaja por medio de Twitter: “Su maldito tuit y mentira, oh Dios mío”.

En la llamada Maryanne Trump sugiere que a su hermano le “falta preparación” pues habla con mentiras y cambia las historias.

Barry le dijo en su momento a su sobrina que Donald Trump “es la falsedad de todo” y aseguró que su hermano “es cruel “.

Hace algunas semanas, Mary Trump publicó el libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, en donde expone los secretos de la familia Trump, que van desde un supuesto fraude fiscal hasta una evasión de impuestos de la familia.

De acuerdo con The Washington Post, Mary Trump reveló que había grabado secretamente 15 horas de conversaciones con su tía Barry durante un año, con transcripciones inéditas y extractos de audio que incluyen datos que no están en su libro.

