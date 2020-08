Julian Casablancas cumple cuarenta y dos años de edad

A través de su cuenta de Instagram, la banda neoyorkina The Strokes celebró el cumpleaños número 42 de su vocalista Julian Casablancas. Este se volvió viral en redes sociales luego de que los fanáticos se sumaran al festejo.

Julian Casablancas cumple 42 años de edad y más de dos décadas junto a una de las agrupaciones más importantes de Nueva York que se encargó de darle fama internacional: The Strokes.

En varias de sus redes sociales, los neoyorkinos festejaron este momento compartiendo una serie de imágenes sobre su vocalista, quien alternadamente ha desarrollado su carrera como solista y junto a un proyecto musical llamado The Voidz.

Cabe destacar que este año la banda lanzó su sexto álbum de estudio tras siete años de ausencia y el lanzamiento de un EP en 2016.

“The New Abnormal“, nombre que recibió este material, contó con una portada que retomó una obra del artista Jean-Michel Basquiat y su producción corrió a cargo de Rick Rubin, quien ha destacado dentro de la industria por su trabajo con figuras como Johnny Cash, Beastie Boys, AC/DC, The Smashing Pumpkins, Mick Jagger y Red Hot Chilli Peppers.

El último videoclip de The Strokes, “Ode To The Mets“, suma más de un 1,305,423 visitas en tan solo un mes de su lanzamiento y vale la pena señalar que la última presentación de la banda en nuestro país, en 2019 durante el marco del festival Corona Capital, reunió a más de 95 mil personas.