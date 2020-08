Marco se convierte en huracán categoría I

MÉXICO.- ‘Marco‘ se convirtió este domingo en huracán categoría I, mientras avanza hacia Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. informó que avanza hacia la costa del Golfo americano con vientos sostenidos de 120 km/h y ráfagas más fuertes.

#Marco has become a hurricane, according to data from the Air Force @403rdWing Hurricane Hunters. Maximum winds are 75 mph (120 km/h) with higher gusts. https://t.co/MPtF0KuhE3 pic.twitter.com/o7GbutfMHU

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020