ASÍ VAN LAS LISTAS…

En 14 días arranca formalmente el proceso electoral en Tamaulipas y en el país entero, en la llamada elección más grande de la historia, por el número de posiciones en juego, en ese contexto hay aspirantes muy en serio y suspirantes que saben antes de comenzar que no tienen la más mínima posibilidad de hacerse con la victoria; es más ni siquiera con la candidatura.

Así es mis queridos boes; del Bravo al Pánuco y de Soto La Marina a Villagrán los movimientos comenzaron,

hay personajes que tienen ya toda una estructura de campaña trabajando discretamente con tiros de precisión y hay otros que solo exponen sus deseos para llegado el momento se les haga el milagro o por lo menos alguien se siente a negociar con ellos.

Por el PAN las cosas están más o menos dibujadas, por las señales que uno va aprendiendo a descifrar con el pasar de los años observando la grilla.

Entre los azules que apostaría Irán en la boleta cuenten a: Jesús “Chucho” Nader, Mon Marón, René Senties (este con posibilidades de ser sacrificado), Rosa María González Azcárraga; estos por Tampico.

En Altamira, por los panistas verán su nombre en la papeleta: Alma Laura Amparán, Miguel Gómez Orta, Karla Mar y en un movimiento de negociación puede ser Alfredo Polanco por alguno de los dos últimos.

En Madero Carlos Fernández, Angélica de la Garza; ex de Zorrilla, podría (debería) estar Agustín de la Huerta.

Victoria: Mario Ramos, Arturo Soto, Pilar Gómez. Por Reynosa: Gerardo Peña, Jesús María “Chuma” Moreno, Carlos Peña y Javier Garza de Coss. Nuevo Laredo: Salvador Rosas y Enrique Rivas.

Matamoros por el PAN estarán en las boletas: Ivett Bermea, Héctor Escobar y podría ser Francisco “Kiko” Elizondo.

Por MORENA ya apuntados en Tampico; aunque depende mucho de quién sea el dirigente nacional: Lalo Hernández, Olga Sosa y Rodolfo González Balderrama. Ninguno seguro.

En Madero el partido de AMLO tiene las cosas más definidas, irá sin duda: Adrián Oseguera Kernion, intentará repetir Erasmo González y el alcalde volverá a impulsar a los cuadros que el año pasado le fueron boicoteados por el mando nacional de ese partido.

Los morenos en Altamira están casi decididos con: Ciro Hernández, Armando Martínez y es posible que el Chilero José Luis Vargas la intente por enésima vez. MORENA en Victoria se la jugaría con:

Eduardo Gattas, pelea por estar Luis Torre Aliyan con todo y su pasado priista y panista, siguen algunos impulsando a Ismael Valdés El Rocket.

En Matamoros la boleta llevaría a Mario López otra vez, en Reynosa es una incógnita, porque José Ramón Gómez Leal tiene como principales enemigos a sus compañeros de membrete.

En Laredo MORENA está definida por Carmen Lilia Cantú Rosas y no se ve quienes puedan ir en fórmula con ella.

Hay que decir que en MORENA la situación es de pronóstico reservado en algunos puntos, por ejemplo: al Rocket Valdés en Victoria le llovieron críticas apenas sacó la cabeza diciendo que quería ser alcalde y en Tampico el tema de González Balderrama, quien se mueve como si quisiera ser candidato a gobernador y hay quienes lo proponen para la alcaldía a pesar de que a nivel calle es un desconocido y su popularidad se limita a un pequeño grupo de la grilla de 3 pesos.

También en la capital, Luis Torre; sobrino de Egidio Torre, trae como lastre el apellido y el sello de oportunista que le han endilgado muchos morenistas que desde ahora lo repelen.

Y reiteró de que todo puede pasar en MORENA, porque la guerra por la dirigencia nacional puede terminar con un zafarrancho como el del año pasado y convertir en un desgarriate la asignación de candidaturas.

Porque los MORENOS se pelean y no solo se dejan de hablar, se convierten en enemigos y no dudan en meter zancadillas aunque su partido pierda. Les pasó en el 2019 e insisto puede volverles a pasar.

En el Movimiento Ciudadano también se ven muy pocos rostros con características de candidato; salvo Paty Pimentel, Gonzalo Lan, Rodrigo Azcárraga que quiere y no quiere, Nestor Luna y la cara que desentona es la de Gustavo Cárdenas a quien los victorenses ya sufrimos como alcalde y que de pronto se quiere ‘sacrificar’ otra vez por Victoria.

Del PRI muy poco que decir, los personajes que pueden dar la pelea están esperando que los jale MORENA o el PAN, por lo que es muy posible que en el tricolor batallen hasta para conseguir candidatos

y más, porque las prerrogativas para la campaña local que viene, son una pizcacha considerando las millonadas que los del ex partidazo estaban acostumbrados a robarse; digo a gastar.

GRITO EN CASA…

Ayer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca informó que debido a la pandemia del Covid-19 no habrá evento masivo del Grito de Independencia.

Además sugirió que los 43 municipios tomen la misma medida debido al nivel de contagios qué hay en la entidad donde ayer ya habían muerto 1 mil 726 personas.

Obviamente viene a nuestra mente aquellos años de la gubernatura de Eugenio Hernández y Egidio Torre cuando tampoco hubo gritos aunque no había pandemia. Aquella vez la grave situación de inseguridad, festejar en ferias incluso estaba prohibido para los tamaulipecos. Afortunadamente esos años quedaron atrás, aunque hoy el virus nos remonte a ellos.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA