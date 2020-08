MORENA VS. LAS ESTRUCTURAS

El PRI instituyó las estructuras para tener vivo y cautivo un padrón de votantes que les garantizó el voto y la estancia en el poder por muchos años. A estas estructuras se les asignaba un sueldo, despensas y hasta trabajo

en los gobiernos priistas. Gran parte del dinero público de los programas sociales se destinaba para esos fines. Eran un instrumento de control electoral implacable.

Por años, este método de coacción del voto les permitió ganar elecciones con amplios márgenes, y su cinismo fue tanto que hasta les permitió “legalizar” la corrupción electoral.

El PAN, hasta antes que saboreara las mieles del poder, cuestionaba esa forma de conseguir votos, pero en cuanto ganó la Presidencia de la República en el 2000 con Vicente Fox, no solo copió el modelo de la estructuras priistas, sino que las perfeccionó. El PRD hizo lo mismo,

y los partidos pequeños que tuvieron oportunidad de ser gobiernos a nivel municipal o estatal, también lo hicieron suyo.

Morena por su parte, desde el poder presidencial quiere romper con ese esquema, y tan no está de acuerdo con ese modelo de coacción o compra del voto, que logró tipificar el fraude electoral como delito grave y hasta lo hizo ley, que quiere aplicar a rajatabla en esta elección del 2021.

Aparta de la vigilancia que harán del proceso las autoridades electorales, el gobierno federal está armando desde ahora, un grupo especial de observadores electorales compuesto por funcionarios de la 4T para que se muevan por todo el país para vigilar que no haya compra de votos, reparto de despensas o participación de servidores públicos locales a favor de algún partido político.

“¿Para que queremos estructuras?…eso es corrupción”, dijo un “moralista” morenista que revela que la lucha por el voto contra los partidos tradicionales esta vez será diferente.

La regla de que “la elección se gana el día de la elección, movilizando la gente con la estructura, ya no aplica”, dicen.

“Ahora las elecciones se van a ganar desde antes, y un ejemplo es el posicionamiento que tiene Morena en todo el país, en donde está arriba en todas las encuestas. Aun cuando se diga que el partido está fracturado por los pleitos y desacuerdos.

“La mejor manera de ganarle al enemigo, es desacreditándolo y desprestigiándolo, y eso se está haciendo. La gente está harta del PAN, del PRI y de todos los partidos que se han revolcado entre la corrupción. A Morena no lo van a ver armando estructuras ni comprando votos; nuestra es táctica otra”, juran.

Dicen los morenistas que el Presidente López Obrador, contra lo que se diga, es el mejor y el más eficaz promotor del partido; por eso está en campaña permanente; por eso su discurso no cambia y está siempre encima del PAN y sus enemigos los conservadores.

Cuando la gente salga a votar, lo va hacer por Morena, presumen, porque la “fuerza moral” del Presidente cada vez es más amplia.

“Esto ya cambió: la gente lo sabe; los que no se han dado cuenta son los partidos, y los gobiernos que siguen operando a la antigüita”, sonríen confiados los morenos desde ahora.

TALACHAZOS

PERFILAN A LOS “GALLOS AZULES” FRONTERIZOS.-El “Cachorro” Luis René Cantú Galván ya tiene en su poder la lista de los virtuales candidatos a diputados panistas para los distritos I, II y III de Nuevo Laredo; los distritos IV, V, VI, VII y VIII de Renyosa y Río Bravo; el IX por Valle Hermoso y los X,XI y XII por Matamoros.

Por el Distrito I, Manuel Canales Bermea buscaría la reelección; por el Distrito II tienen propuesto a Arnulfo Rodríguez Treviño; por el Distrito

III, Félix Fernando García, buscaría

la reelección; por Distrito IV, Juana Alicia Sánchez Jiménez, está siendo propuesta para la reelección; por el Distrito V, el “Cachorro” Cantú Galván sería el candidato; por el Distrito VI, es una sorpensa, pues el PAN está considerando a la alcaldesa Maki Ortiz; por el Distrito VII, Roberto Garza Bazaldúa también iría por la reelección: por el Distrito VIII, Sara Roxana Gómez, está siendo propuesta para la reelección; por el Distrito IX, Marta Patricia Palacios Corral, va por la reelección; por el Distrito X, Héctor Escobar Salazar, sería reelecto; por

el Distrito XI, el líder magisterial Rigoberto Guevara Vázquez y el por el Distrito XII, repetiría la actual diputada Gloria Ivett Bermea Vázquez.

Estos nombres fueron puestos

en el escritorio del Cachorro Cantú. Son los “gallos” con los que el grupo Reynosa confía en ganar el Congreso en el 2021.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA