Captan fuerza del huracán ‘Laura’ desde el espacio

MÉXICO.- Desde su formación como huracán ayer por la mañana, Laura ha continuado fortaleciéndose en su camino hacia Estados Unidos hasta llegar a ser categoría 4 esta tarde, lo que puesto en alerta a autoridades de ese país.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que «una marejada ciclónica con ‘enormes olas destructivas causará daños catastróficos’ en la costa de ambos estados.

«(…) El ciclón avanza con vientos de 220 kilómetros por hora y rachas más fuertes, y se espera que alcance esos dos estados del sur de Estados Unidos por la noche», informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Hurricane-force winds are expected tonight in portions of the hurricane warning area from San Luis Pass, Texas, to west of Morgan City, Louisiana, with catastrophic wind damage expected where Laura's eyewall makes landfall. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #Laura pic.twitter.com/HPGWHi0M4s

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) logró captar la fuerza del huracán Laura desde el espacio y compartió un video en sus redes sociales.

En el video compartido por la NOAA incluso se puede observar un relámpago dentro de las bandas nubosas del huracán, que podría generar grandes daños en Estados Unidos.

La NOAA compartió otra grabación del centro del huracán, en el que también se pueden observar algunos rayos dentro de las nubes del ciclón.

Autoridades de Estados Unidos se preparan para el impacto del huracán Laura, por lo que cientos de personas han ido a albergues habilitados ante las afectaciones que se espere deje en Luisiana y Texas.

TROPICAL UPDATE: At 1:50 pm EDT today, @NOAA's #GOES16🛰️ is zoomed in on the swirling eye of #Hurricane #Laura, whose winds are now 140 mph, making it a Cat-4 hurricane. @NHC_Atlantic says the storm will cause an "unsurvivable storm surge" in places. https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/dgBQcuvjJb

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 26, 2020