Dan de alta a joven que dio a luz en estacionamiento

Sin que ninguna autoridad del hospital “Carlos Canseco” de Tampico hablara con ellos para darles una explicación o pedirles una disculpa, fue dada de alta la joven Juanita de Jesús Méndez Azúa quien tuvo que dar a luz a su hijo en la banqueta del nosocomio, tras negarle la atención médica por casi 8 horas.

Su suegra, la señora Rosalinda Reyes Zapata quien confirmó que su nuera y su nieto afortunadamente y pese a las condiciones adversas, están perfectamente bien de salud, refirió que se fueron sin que ninguna autoridad del nosocomio se presentara con ellos y ellos actuaron como si no hubiera pasado nada.



“Nadie habló con nosotros, solo nos mandaron decir que no nos van a cobrar ni un cinco (…) pues yo tampoco les iba a pagar si no, nos la quisieron atender” dijo.

La suegra de la joven, refirió que nunca pensaron que una situación así, les fuera a pasar a ellos.

“Después de que nació mi nieto, todavía tuvo que esperar una hora a que la ingresaran para cortarle el cordón umbilical” dijo.

Refirió que le dijeron que las darían de alta a las 11 de la mañana y fue hasta las 4 de la tarde que ya pudo salir ella y el niño; ellos tenían temor de que se pudieran contagiar de Covid.



Explicó que su nuera, quien ya es madre de otros dos niños (una de 6 años y otro de 2 años) acudió a todos sus citas médicas y cumplió con su control prenatal como lo piden y llegó a tiempo en el nosocomio.

Los dolores, dijo, le empezaron por la mañana, por eso, ella y su esposo se vinieron desde Tamós Veracruz temprano para que fueran atendidos, llegando un poco antes de las 12 del día sin que fuera atendida.



Doña Rosalinda explicó que su hijo, que es soldador, no tiene IMSS por lo que están inscritos a lo que era el Seguro Popular y por eso llegaron al Canseco para que ahí naciera su nieto.

Por 8 horas esperaron y clamaron por atención médica para Juanita, pero solo les dijeron que estaban sanitizando él área porque había llegando una embarazada con Covid.

“Deberían tener otras áreas donde se pueda atender” explicó.

La joven veracruzana dió a luz en el estacionamiento del nosocomio público, en plena pandemia al serle la negada la atención médica a la que tenía derecho ella y su bebé, siendo víctima de violencia obstétrica por la omisión del personal del hospital Carlos Canseco de Tampico.

Hasta el momento el personal del nosocomio a cargo de la directora interina Nora Patricia Garcia Cuesta no ha emitido ningún comunicado sobre estos hechos.

Silvia Mejía Elías