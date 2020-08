El Huracán ‘Laura’ se fortalece; puede alcanzar la categoría 4

ESTADOS UNIDOS.- Laura se ha intensificado rápidamente de la noche a la mañana y probablemente seguirá fortaleciéndose. Se pronostica que Laura se toque tierra esta noche cerca de la frontera de Texas y Louisiana como un gran huracán y sobre todo peligroso.

Hurricane-force winds are expected tonight in portions of the hurricane warning area from San Luis Pass, Texas, to west of Morgan City, Louisiana, with catastrophic wind damage expected where Laura's eyewall makes landfall. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #Laura pic.twitter.com/HPGWHi0M4s

Los funcionarios de Texas y Louisiana están instando a la gente a que salgan del camino de la tormenta, en parte porque se espera que Laura empuje enormes cantidades de agua (marejadas ciclónicas de hasta 15 pies) sobre tierras bajas que no están equipadas para manejarlas.

Incluso cuando Laura estaba era una tormenta tropical que se movía sobre el Caribe, mató al menos a nueve personas.

Y ahora que la Costa del Golfo enfrenta la tormenta a continuación, los funcionarios se apresuran a prepararse. La Cruz Roja Estadounidense ha preubicado a 700 trabajadores y suministros de socorro en el área, dijo el grupo.

Widespread flash flooding along small streams, urban areas, and roadways is expected this afternoon into Thursday from far eastern Texas, across Louisiana and Arkansas. For more information see @NWSWPC and your local @NWS office. pic.twitter.com/coapuqjVEW

