AMLO pide juicio para AHMSA si no devuelve los 200 mdd

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve 200 millones de dólares como reparación del daño por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados se le debe enjuiciar.

En la conferencia de prensa, explicó que la reparación del daño es un beneficio, pero que si no se realiza se debe seguir el cause legal de la denuncia.

“Ayer que hable de que los de AHMSA, el señor Ancira vendió la planta de fertilizante que llevaba 16 años parada arrumbada, chatarra y se la compró el gobierno en 200 millones de dólares cuando menos, de más, a sobreprecio, y dije porque me habían informado que el nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, ayer dijeron que no que no los van a pagar, entonces no hay reparación de daño, entonces se tienen que ser enjuiciados, castigados”, afirmó.

En EU se castiga si devuelven dinero, afirma AMLO

Explicó que “en Estados Unidos se castiga y pueden incluso los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si paga, si devuelven el dinero, en el caso de nosotros podemos de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo, reparar el daño, nos hace falta el dinero”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO