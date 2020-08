Laura deja al menos un muerto tras su paso por Luisiana

TEXAS.- John Bel Edwards, gobernador de Luisiana confirmó la primera muerte por el paso del huracán Laura en esa entidad.

Se trata de una menor de 14 años luego de que un árbol cayó sobre su casa en el área de Leesville.

“Sospecho que no será la última muerte, aunque rezo para que no tengamos más”, dijo Edwards durante una entrevista .

“Pero sabemos que ahora tenemos al menos una muerte en Luisiana“, indicó el mandatario.

Christina Stephens, subdirectora de comunicaciones del gobernador de Luisiana, confirmó el deceso a través de redes sociales.

.@LouisianaGov says he got the report of the first fatality from Hurricane Laura in Louisiana. A 14 year old girl who died when a tree fell on her home. We do expect that there could be more fatalities.

— Christina “MASK UP” Stephens (@CEStephens) August 27, 2020