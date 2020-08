Laura es ya en un huracán histórico para Luisiana

ESTADOS UNIDOS.- Laura, el poderoso huracán que con Categoría 4 azotó las costas de Texas y Luisiana, se convirtió en un fenómeno histórico para la zona.

Laura continúa su avance tierra dentro y por ello, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), advirtió que en la zona norte de Luisiana sufrirá fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Además, de la persistencia de altos niveles de agua a lo largo de algunas zonas de la costa. También se espera la formación de tornados y tormentas intensas en Luisiana y Arkansas.

Here is the 12 PM CDT 8/27 update for #Laura. Damaging winds and flooding rainfall are spreading inland over the northern portions of Louisiana, while high water levels persist along portions of the coast. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/ItFrBLEELp — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020

Un muerto por el paso de Laura

John Bel Edwards, gobernador de Luisiana confirmó la primera muerte por el paso del huracán Laura en esa entidad.

Se trata de una menor de 14 años luego de que un árbol cayó sobre su casa en el área de Leesville

“Sospecho que no será la última muerte, aunque rezo para que no tengamos más”, dijo Edwards durante una entrevista .

“Pero sabemos que ahora tenemos al menos una muerte en Luisiana“, indicó el mandatario.

Christina Stephens, subdirectora de comunicaciones del gobernador de Luisiana, confirmó el deceso a través de redes sociales.

.@LouisianaGov says he got the report of the first fatality from Hurricane Laura in Louisiana. A 14 year old girl who died when a tree fell on her home. We do expect that there could be more fatalities. — Christina “MASK UP” Stephens (@CEStephens) August 27, 2020

Laura tocó tierra poco después de la medianoche del tiempo local, cerca de Cameron, en Luisiana.

Los especialistas señalaron que Laura es una de las tormentas más fuertes que jamás hayan azotado la costa del Golfo de México en Estados Unidos y provocó el desalojo de más de medio millón de residentes de dicha zona.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el peligro por Laura no ha pasado pues continuarán los altos oleajes, los vientos extremos y las inundaciones.

El HNC advirtió que las lluvias intensas continuarán en la zona centro y norte de Luisiana y Arkansas así como el alto oleaje en la costa del Golfo.

Hurricane #Laura Advisory 31: Damaging Winds and Flooding Rainfall Spreading Inland Over Central and Northern Portions of Louisiana. High Water Levels Persist Along Portions of the Gulf Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020

Laura causará inundaciones generalizadas en estados alejados de la costa.

Gran parte de Arkansas se mantiene en alerta mientras los meteorólogos prevén que fuertes lluvias afecten el viernes a Missouri, Tennessee y Kentucky.

El pronóstico también indica que Laura es tan poderosa que se volverá a convertir en tormenta tropical una vez que llegue al Océano Atlántico, amenazando potencialmente al noreste del país.

