Aún no se puede confirmar la primera reinfección: Robledo

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló que aún no se puede confirmar el que sería el primer caso de reinfección por COVID-19 en México, como lo diera a conocer un especialista del Centro Médico Siglo XXI.

En un webinario científico de Conacyt, el doctor Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, detalló que hubo una residente que volvió a dar positivo a coronavirus después de recuperarse de la enfermedad.

«Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas”, expuso.

Cuestionado sobre el caso, el director del IMSS explicó que la Dirección de Prestaciones Médicas notificó que hace aproximadamente cuatro meses una residente tuvo COVID-19 y que hace dos meses se expuso a una persona con la enfermedad.

Tras la exposición al virus, ocurrida fuera del plano laboral, se le tomaron muestras a la residente para investigar el caso, pero los resultados aún no se tienen.

«Lo que nos reportan es que a la fecha no se tienen resultados de las muestras del exudado faríngeo. No se han enviado a los laboratorios de la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica del IMSS, por lo cual todavía no lo podríamos confirmar así”, sentenció.