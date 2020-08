¿La maldición del 28? todos estos artistas murieron ese día

View this post on Instagram

QEPD Manuel "Loco" Valdes, uno de los más fieles seguidores del @clubamerica * * * #SOMOSAMÉRICA 🦅 #cfamerica #SomosÁguilas #azulcrema #SoyAguila #DesdeElNido #SOMOSAMÉR1C4 #SIEMPREÁGUILAS #america #clubamerica #odiamemas #rinconaguila #futbol #vamosamerica #americafemenil #noticiasclubamerica #locovaldes @rinconaguilaoficial