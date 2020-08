Sube a 109 los casos de dengue

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En ciudad Victoria los casos de dengue se han incrementado a 109, la mayoría identificados en 10 colonias de la capital tamaulipeca dijo Alejandro García Barrientos.

El subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud en Tamaulipas explicó, que los focos rojos están identificados en 10 principales colonias de la ciudad como: la Libertad, Moderna, Aldama Infonavit, Manuel A. Ravizé, Zozaya, Azteca, Héroes de Nacozari, La Presita, Lomas de Santander y Unidos Avanzamos.

Pese al creciente número de casos comparados con el año pasado, -384 a la fecha contra 400 en 2019-, el funcionario aseguró que la situación aún “no es alarmante”.

Garcia Barrientos dijo que el aumento en casos de dengue ha sido moderado en el estado “llevamos 383 casos, particularmente en los municipios de Mante, Victoria, Tampico, Madero y Altamira, aunque la situación no es de mayor importancia todavía».

Al hablar sobre los casos en Ciudad Victoria, dijo que van en total 109 confirmados, “pero no es una cifra todavía alarmante, pero es preocupante que estén apareciendo más casos con relación al año anterior por lo que no podemos bajar la guardia», dijo tras señalar que no existen decesos registrados en el estado por esta enfermedad.

POR Nora Hernández Herrera