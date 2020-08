Organizan reunión masiva para ver ‘Black Panther’

La inesperada muerte de Chadwick Boseman, actor estadounidense que le dio vida al rey T’Challa en la cinta ‘Black Panther’ (2018), ha sido uno de los temas más relevantes en el mundo durante las últimas horas. Tanto que desde la noche de ayer, 28 de agosto, fans y amigos de Boseman continúan lanzando mensajes de amor en donde lamentan esta gran pérdida.

Pero no crean todo ha quedado sólo en mensajes emotivos. Los admiradores y colegas de Boseman están tan motivados a rendirle homenaje al actor de 43 años, que en redes sociales han lanzado la convocatoria para una fiesta masiva –en línea, no se vayan a alborotar– para que miles de personas vean Black Panther de manera simultánea y recuerden lo mejor de Chadwick Boseman. ¡Sniiff!

Fue la escritora y estratega política estadounidense, Maya Rupert, quien a través de Twitter organizó una fiesta para que miles de seguidores de Boseman vean juntos y en tiempo real la película perteneciente al Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Una reunión donde también los usuarios tuitearán en vivo.

“¿Qué van a hacer mañana? ¿Podemos ver Black Panther juntos?”, escribió Rupert en su cuenta y casi una hora después de que se confirmara la muerte de Chadwick Boseman, la cual se dio a conocer a través de un comunicado emitido en su cuenta personal de Twitter. Al ver el interés de muchos usuarios, Maya Rupert lanzó la invitación formal.

What are y’all doing tomorrow? Can we all watch Black Panther together? — Maya Rupert (@MayaRupert) August 29, 2020

Varios afirman que la importancia de Black Panther en estos momentos es muy importante

“Mañana sábado 29 de agosto, únete a nosotros a las 8 p.m. ET para ver Black Panther juntos. La gente agradecida quiere hacer esto; yo, por mi parte, realmente me vendría bien una noche con mi gente”, mencionó la escritora que ha sido publicada en medios importantes como The New York Times y The Washington Post.

La respuesta a la invitación fue bastante positiva, pues sin duda Black Panther es de gran importancia en estos momentos. No sólo por honrar la memoria de Chadwick Boseman, también, porque es una de las cintas más exitosas donde la mayoría de su cast son personas con descendencia afroamericana, quienes se encargan de enaltece la cultura, riqueza e importancia del continente africano en dicha película.

Piden a Marvel y las plataformas de streaming que pongan la película accesible a todos sus suscriptores

Para la fiesta de Black Panther (que comenzará a las 7 de la noche, hora México) muchos han comenzado a sugerir a varias plataformas de streaming donde la cinta puede ser alquilada. Sin embargo, otros usuarios también han pedido a empresas como Disney+, Prime Video y Apple TV, que pongan la cinta disponible para todo el público sólo por esta noche.

Aunque varios de los servicios de streaming no han respondido a dichas peticiones, entre usuarios se están echando la mano para que la mayor cantidad de gente pueda unirse a la reunión masiva de esta noche. Tal es el caso de un escritor Frederick Joseph, quien desde hace unas horas ha depositado dinero a varias familias para que puedan adquirir una membresía y disfrutar de Black Panther.

El anuncio de la muerte de Chadwick Boseman impactó fuertemente en Twitter

La tarde de este 29 de agosto, Twitter anunció que el comunicado en donde se confirmó la muerte de Chadwick Boseman, se ha convertido en el tuit con más likes en toda la historia de la red social fundada en el año 2006.

“Tweet con más me gusta. Un tributo digno de un rey”, escribió Twitter en la cuenta de la plataforma. ¡Descanse en paz el rey de Wakanda!

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

