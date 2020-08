Viralizan petición para que no remplacen a Chadwick Boseman

Los fans de ‘Black Panther’ no quieren que un nuevo actor sea contratado para reemplazar al recién fallecido Chadwick Boseman en la secuela confirmada de la exitosa película.

Así lo están haciendo saber en las redes sociales, donde un par de mensajes que rechazan el ‘recast’ del ‘rey T’Challa’ se están viralizando de tal forma que muchos ponen en duda la realización de la cinta.

Tras el arrasador éxito en taquilla de ‘Black Panther’, Boseman firmó un contrato para garantizar su participación en la secuela, que a pesar de no haber iniciado su producción, ya tiene fecha de lanzamiento para el 6 de mayo de 2022.

Con la muerte del intérprete, el futuro de la cinta se encuentra en el aire. Si bien, en el pasado Marvel ya ha hecho el ‘recast’ de personajes como ‘Hulk’ y ‘War Machine’, reemplazado a Edward Norton con Mark Ruffalo y a Terrence Howard con Don Cheadle, respectivamente, tal parece que en esta ocasión no podrán recurrir a esa alternativa.

Don’t recast. He can’t be replaced. #WakandaForever

“No hagan recast. No puede ser reemplazado. #WakandaForever”

La razón: Los fans están exigiendo enredes sociales que el finado intérprete no sea reemplazado por otro actor en ‘Black Panther 2’.

Don't recast that role @MarvelStudios. It's done.

— jidge (@jazzlandia_) August 29, 2020