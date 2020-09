Relación con otros gobiernos, es de respeto: López Obrador

MÉXICO.- La relación con los otros poderes y niveles de gobierno en el país se ha mantenido con respeto y trato equitativo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador porque el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes. “Miren como han cambiado las cosas. Invite al Fiscal y al presidente de la Corte y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio. Es la transformación”.

Durante su mensaje en ocasión del segundo informe de gobierno, recordó que en los procesos legales en donde están involucrados los ex presidentes se ha propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad, de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo.

“He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura según la cual en la justicia se pueden castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

Sin embargo, insistió una vez más, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular porque en democracia es el pueblo el que decide y me he propuesto mandar obedeciendo.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA