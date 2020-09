Belinda y Nodal presumen su amor con tatuajes

MÉXICO.- Después de años y años de relaciones sin éxito todo parece indicar que el amor verdadero llegó al corazón de Belinda pues a pocas semanas de haber iniciado su romance con Christian Nodal ambos decidieron plasmar su amor en el cuerpo.

Y es que como parte de los festejos por su primer mes de novios la pareja del momento eligió tatuarse un número cuatro y un dibujo en la mano que pese a que es diferente ambos se complementan.



Fue el intérprete de ‘Los besos que te di’ quien compartió a través de sus historias de Instagram los nuevos dibujos que se hicieron en la piel. En el caso de Beli esta se tatuó además del número cuatro un corazón con una flecha en la mano derecha.

Mientras que Nodal lo hizo en la mano izquierda y optó por dibujarse un cuatro con mayor relieve y un arco.

Sin embargo, no son los únicos tatuajes que la romántica pareja se hizo, pues lo que ha llamado más la atención es que Belinda decidió plasmarse las iniciales del nombre de su novio dentro de un corazón en el tobillo izquierdo.

Lo que causa más sorpresa es que el dibujo del corazón ya lo tenía plasmado desde hace varios años, pero este había permanecido vacío ya que lo tenía destinado para cuando encontrara al amor de su vida.

Hace tres años, en 2017, la intérprete de ‘Amor a primera vista’ reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’ que en ese corazón pondría las iniciales del hombre de su vida; sin embargo, este al parecer no había llegado hasta que conoció a Christian.

“¿Qué letra crees que pueda estar ahí?”, preguntó Infante en ese entonces, a lo que la cantante respondió “no tengo ni idea. Esa pregunta no tiene respuesta por ahora. Por ahora mi amor incondicional son mis fans, mi familia, todo el público que me apoya, todas las personas que me han ayudado cuando me he caído”.

Ahora Beli decidió remarcarlo pues en esa entrevista afirmó que ya se estaba borrando dado que aún no conocía al gran amor de su vida, además incluyó las letras ‘CN’, lo que representa Christian Nodal.

