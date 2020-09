TAMPICO, TAMAULIPAS.- La pandemia del Covid- 19 obligó a don Alejandro Cortez de 70 años de edad a cambiar la venta de globos por loa venta de cubrebocas.

Toda su vida se había dedicado a vender globos en la zona centro de Tampico, que alegraban la vida de las niñas y de los niños, pero el virus cambió su mercancía .

Durante cinco meses los menores han permanecido resguardados en su hogar, por lo que ya no es negocio vender globos, por que no hay clientes, señala .

“Yo he sido comerciante toda mi vida, vendía globos; por la misma necesidad tuve que cambiar, ya no se venden los globos ahora ya no sacan a los niños” dijo

Refirió que él vendía en la Plaza de Armas de Tampico donde tiene su permiso pero debido a la pandemia ya no puede estar en la plaza por estar cerrada.

“Aunque nosotros saliéramos a trabajar a vender globos no hay niños en la calle; todos están resguardados” dijo

Ahora, en el mes de los festejos de la independencia de México, Don Alejandro vende cubrebocas con símbolos patrios.

“ Los mexicanos nunca nos rajamos y ahora estamos aquí vendiendo cubrebocas y ahora, los cubrebocas patrios” dijo

Relató que esta semana llegaron estos modelos de cubrebocas, que son traídos de la ciudad de México y hecho por manos mexicanas con doble tela.

“Ahorita se han vendido poquitos, pero muchos se detienen a preguntar cuánto cuestan y conforme se acerquen los días festivos espero que se vendan un poquito más “

El cubrebocas con los colores de la bandera de México y el escudo tiene un costo de 35 pesos.

Explicó que el vive con su esposa y tiene que pagar renta y todos los servicios, dinero que saca de la venta de estos cubrebocas.

“Pues más o menos sale la venta y hay cubrebocas desde 10 pesos de niños y adultos” dice Don Alejandro a quien puede hallar en la zona centro de Tampico.

POR Silvia Mejía Elías / La Razón