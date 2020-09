AMLO FESTEJA SU ¿VICTORIA?

Hoy inicia la que han llamado ‘la madre de todas las batallas’ electorales en México, la más grande porque implica más puestos en disputa, la que definirá el rumbo que tomará el país, la que resolverá de hecho si se consolida la 4T o regresamos al régimen neoliberal.

Así es mis queridos boes, por lo pronto, este fin de semana, muy a su estilo Andrés Manuel López Obrador festejó lo que para él y su obsesión vengativa, fue un el primero ‘triunfo’: la negativa a que México Libre de Felipe Calderón su ‘némesis’, no pudo contener la burla, desnudándose de su investidura presidencial.

Efectivamente, fue este viernes que el INE en una decisión extraña le negó el registro a México Libre, cuando en comisiones había sido aprobada y que porque de última hora les revelaron presuntas anomalías en el 8% de los recursos económicos recibidos para su conformación.

AMLO vio la decisión como un triunfo ciudadano, aprovechó para despotricar contra Calderón, contra los medios que dijo le habían ayudado al fraude en el 2006.

En realidad con ese video del sábado de AMLO en una especie de confesión de su presión al INE para dejar fuera a Calderón del proceso que inicia hoy, se dio por arrancada la contienda 2021.

Nunca se han elegido tantos funcionarios como los que en junio del año que entra se van a votar: 500 diputados federales, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados. Ahora que si le sumamos ahí los regidores

y síndicos hablaríamos de una elección de más de 21 mil puestos a elegir.

Por eso creo la felicidad de AMLO del sábado al ver que pudo, al menos por ahora, evitar que si archienemigo participe en la elección, porque aún tiene el recurso del TRIFE.

Y ahí es donde comienza el verdadero análisis de lo que ocurrió con México Libre y las burlas de López Obrador.

¿En verdad ganó AMLO con que Felipe Calderón y Margarita Zavala no obtuvieran el registro de su partido?.

Es cierto si México Libre no participa en la elección, es mucho menos probable que Felipe Calderón esté en las boletas del 2021 o en la lista de diputados federales plurinominales, obtenga fuero y sea un contrapeso desde la Cámara.

Pero también lo es, que México Libre era o es, una amenaza más de división de la oposición a AMLO, misma que ya no existirá, si el Tribunal ratifica lo que el INE decidió.

En tal caso, el festejo de AMLO pudo haber sido el de un balazo en el pie, porque hoy por hoy, el PAN y sus gobernadores son la única oposición real y con fuerza que tiene enfrente y dicha oposición ya no tiene la amenaza de dividirse con el partido de los Calderón-Zavala.

Tal vez, López Obrador obsesionado con acabar con Calderón, no se acordaba de que la mayoría, por no decir que todos, los partidarios de México Libre, al menos los cuadros dirigentes, formaban parte del PAN y que ahora sin opción de ser partido, regresarán a casa.

AMLO festejaba entonces sin darse cuenta, porque su sed de venganza le nubla el cerebro, que una presión de su parte fortalece al PAN, hace más fuertes a sus adversarios políticos, más porque deberá entender que ni uno solo de los simpatizantes de México Libre optaría por MORENA como su destino tras lo que ocurrió el fin de semana.

No nos extrañe, que el propio Felipe Calderón y Margarita Zavala, llegado el momento, se acerquen al PAN de nueva cuenta y en una de esas el ex presidente negocie una posición en la cámara a cambio de ayudar a vencer a MORENA.

Todo puede ocurrir, porque lo que en esta elección está en juego es el futuro del país, si la oposición logra arrebatar la mayoría a MORNEA en la cámara de diputados, AMLO tendrá un poder de contención y su proyecto quedará trunco, no habrá 4T, no podrá tomar decisiones tan erradas como las que en estos dos años nos ha recetado y para su movimiento sería debut y despedida.

Por el contrario, el López Obrador mantiene la mayoría absoluta que hoy le respalda, PRI y PAN pueden dar por sentado que habrá MORENA en el poder para rato, porque es evidente que el proyecto incluye organismos electorales a modo, aplicación a discreción de la ley y una especie de juicios sumarios a los que piensen distinto que ellos y lo hagan público.

TAMAULIPAS Y SU ELECCIÓN…

En el Estado igual se elegirá al Congreso local, las 43 alcaldías y diputados federales. Lo federal tiene menos influencia en lo político rumbo al 2022 en que se renovará la gubernatura.

Pero la elección de diputados locales y alcaldes, marcará el rumbo que tomará Tamaulipas al momento de votar por quien sustituya a Francisco Javier García Cabeza de Vaca dentro de dos años.

El PAN, que hoy gobierna, también lo hace en la gran mayoría de los municipios, los más grandes, tiene el control del Congreso local. En la pasada elección solo perdió un distrito, arrasó y la expectativa de los panistas es repetir la dosis a MORENA.

El asunto es, que el PAN no puede darse el lujo de perder el control del Congreso local, no debe permitirse perder plazas como Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, Altamira, Victoria, porque pone en riesgo la elección siguiente.

PD.Este miércoles Carlos Canturosas; ex alcalde de Nuevo Laredo tiene cita con la justicia, por los presuntos desvíos que cometió a través de factureras. Está huyendo ¿será que viene?.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA