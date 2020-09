ATACA EL DENGUE EN VICTORIA

Finalmente le gano al presidente de la república el marcadísimo odio que le tiene a MARGARITA ZAVALA y FEIPE CALDERON principalmente a este último tanto que, quien debiera de mostrar respeto, tranquilidad e institucionalidad por decisiones emanadas por órganos electorales como lo es el INE festino a rabiar la resolución tomada de dejar fuera al partido México Libre inscrito por la ex pareja presidencial para contender en las elecciones futuras primordialmente en la presidencial.

Lo anterior es solo una muestra más que al político tabasqueño le va más la venganza y el rencor que la tolerancia y sensibilidad.

Como bien se sabe el INE negó el registro como partido político a México Libre por considerar que no se precisó con claridad el origen de los recursos.

Por su parte CALDERON y MARGARITA apenas conocieron el fallo emitido manifestaron que todo esta debidamente documentado a la vez que arremetieron en contra del referido instituto electoral al que acusaron de haberse doblegado a los designios cupulares señalando también la existencia de una estrategia del gobierno de LOPEZ OBRADOR para frenar posterior participación en la vida electoral del país.

En más del tema el ex presidente CALDERON HINOJOSA fue más contundente en su postura e incluso, aseveró que LORENZO CORDOVA titular del INE sabía que tanto los donantes como las aportaciones están perfectamente identificadas, sin embargo oculto el hecho.

En medio de todo esto otro de

los partidos que le fue negado el registro fue el de Redes Progresistas vinculado a la ex cacique magisterial ELBA ESTHER GORDILLO MORALES y evidentemente bajo su absoluto patrocinio.

Sin embargo sospechosamente no hubo ninguna reacción virulenta al respecto incluso, a muchos extraño que la otrora aguerrida y combativa maestra nada hiciera, vaya ni el mínimo comentario a través de sus testaferros realizo.

Lo anterior confirma que fue su inmovilidad política, uno de los pactos contraídos con la actual administración federal, sin duda que la tranquilidad y no tener el mínimo sobre salto en todos los sentidos, bien lo vale.

En fin los conflictos en materia electoral apenas inician, por lo pronto FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA anunciaron que acudirán a instancias superiores para que revisen el caso y exigir se haga justicia en su intención de registrar un nuevo partido político.

Vaya volteretas que de la vida, no hace muchos años FCH era quien ordenaba y daba instrucciones para frenar a LOPEZ OBRADOR bueno, hoy es actor principal de la película, solo que con roles absolutamente distintos, bien dicen, que el que se lleva se aguanta.

En otro punto abierto el proceso de selección para la presidencia nacional de MORENA que, de acuerdo a

los tiempos del CEN del morenismo termina a primer semana de octubre, de inmediato se abrirá de par en par las puertas para que cientos de candidatos se vayan con todo en su proselitismo con mira a alcanzar tal o cual puesto de elección popular en la elección del 2021.

En ese sentido Tamaulipas y por ende el morenismo, no es ajeno a devenir político-electoral que se avecina y que como bien se sabe, habrán de renovarse la totalidad de los ayuntamientos, diputaciones locales y federales.

Al respecto se conoce que existen docenas de funcionarios y personas que están haciendo desde hace tiempo proselitismo político aprovechando

las “oportunidades” que les brinda la ley electoral de la cual otras corrientes políticas también se “columpian” sin el menor rubor.

En ese sentido se espera que la batalla electoral en la entidad se libre principalmente entre el PAN actual partido en el poder y precisamente MORENA.

De ahí la importancia que reviste la elección del 2021 para ambos partidos, pues de los resultados obtenidos por uno u otro, dependerá y mucho el siguiente paso que no es otro, que la elección gubernamental del 2022.

De las “grandes” ciudades de la entidad cuatro de ellas están en manos de acción nacional Nuevo Laredo, Victoria, Tampico y Reynosa aunque está última pese a ser encabezada por una “panista” como es MAKIS ORTIZ trasciende que hasta podría cambiar de color partidista, lo cual es muy improbable que suceda, al tiempo.

En otro punto mientras se presume que las enfermedades gastrointestinales y respiratorias han disminuido hasta en un 85% el dengue hemorrágico ha cobrado presuntamente un par de vidas en el Hospital Infantil

de la capital estatal una de ellas, un adolecente de apenas 14 años de edad quien habría llegado en estado crítico a referido nosocomio, el dato por cierto extrañamente no ha sido difundido por la referida dependencia.

Lo anterior provoca que se realicen cualquier cantidad de conjeturas, lo más saludable es informar de manera oportuna de la situación que rodea los mortales acontecimientos, por lo pronto, existe un silencio sepulcral por decir lo menos.

