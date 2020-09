China rompe récord con el puente de cristal más largo

View this post on Instagram

Las vertiginosas vistas del nuevo puente de cristal más largo del mundo atraen a diario a miles de intrépidos en el noreste de China. Solo los más atrevidos recorren con paso firme los 488 metros de longitud de esta construcción que "flota" a 218 metros sobre dos acantilados en el parque natural de Hongyagu. La llegada al puente, en lo alto de la montaña, también es toda una aventura: los turistas tienen que subir a pie más de 2.000 escalones empinados, ya que la construcción del teleférico no estará finalizada hasta mediados de año. Fue construida por 1.077 placas de cristal de tan solo cuatro centímetros de grosor. ¿Quién se atreve a cruzar este puente? #Puente #Hongyagu #Cristal #Record #China #Norte #Montañas #ElSolLatino #HispanicMedia #YoBrilloConElSol