MINORÍAS ANÓMALAS

“Cuando se agota la fuerza de la razón, lo que sigue es la razón de la fuerza” Anónimo LO CLARO. Lo dijo bien Charles Darwin –el biólogo y científico inglésen las postrimerías del año 1825. (Sic) “Las especies que sobreviven, son las que se adaptan mejor a los cambios”.

Hoy somos testigos del drástico avance de la tecnología como parte esencial de nuestras vidas.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (como ejemplo de lo dicho) egresa a un número sobresaliente de nuevos licenciados para atender la demanda laboral del desarrollo de su entorno.

En este caso, los nuevos profesionales de Trabajo Social, Psicología y de Nutrición atienden al juramento profesional que la emérita institución les proclama, mediante las medidas a distancia vía internet.

Conforme a los lineamientos salubristas que el COVID19 impone.

No será impedimento para que los nuevos profesionistas adapten su movilidad laboral y contribuyan al engrandecimiento de su país.

Será la constante que la Educación a distancia –con o sin COVIDsea parte integral de la nueva normalidad.

LO OSCURO. California es llamada ‘la Meca del Cine’. La casa de los sueños infantiles personificada en el reino de Disney. El portentoso territorio de las TI’s en su Silicon Valley y en general, la sexta economía del mundo. Por encima de muchos países europeos considerados potencia.

Y desde que lo entregamos en prenda a los EE.UU. en 1848, este Estado es pionero de muchas otras cosas.

La fiebre del oro y la migración implícita a los gambusinos; en tiempos de la ley seca americana, predominaron en la fabricación prohibida de alcohol y el tráfico per se.

También son pioneros en la legalización de marihuana. Y luego Fox.

El turismo de trasplante de órganos humanos, es otra tendencia de alto impacto en aquel Estado.

Hoy California compite con el país de Irak. Y no por el petróleo o sus derivados. La aprobación de una ley que legalice la pedofilia y la pedofilia-homosexual se encuentra en ciernes.

La SB 145 es un proyecto de Ley que pondría fin a los delitos graves por violación infantil y legalizaría finalmente la pedofilia.

Sí. Legalizarla…

En razón de dejar a la subjetividad de un juez, la determinación si la brecha de 10 años entre el violador y el menor se pude considerar como aceptable para no estipular que es un delito.

Hay versiones a favor y en contra. La única constante en lo expuesto, es que llevarlo a la mesa de discusiones es para tomar consideraciones por todos los que escuchamos, vemos y leemos. Esa tormenta nos alcanzará.

Este segmento de minorías busca ser afiliado al movimiento que lucha por ser reconocido con muchas siglas LGBT. Dentro de su estandarte.

En la intencionalidad de que sus derechos humanos deben ser tolerados, admitidos y dejar de ser estigmatizados.

Quedan fuera los derechos de los pequeños.

En la actualidad el crimen por atacar sexualmente a un menor, no tiene el carácter de ser perseguido como algo serio.

En 25 estados de la República Mexicana ese delito alcanzaba en su tipificación judicial, libertad bajo fianza.

Nuestro país engalana el pódium internacional con la medalla de oro en pornografía infantil y ese negocio ofrece réditos por 7 mil millones de dólares anuales a los que a eso se dedican en el mundo.

La razón preocupante de tomar este punto…

California emprendió el primer paso hacia el reconocimiento de una minoría que sostiene está en su derecho.

Y la moda es uso y costumbre, como las marchas que ya dominan Reforma en la Ciudad de México.

En EE.UU se encuentran bajo sospecha al menos 7 mil sacerdotes de ejercer esas prácticas –hasta hoyanómalas. En México, no es tema.

Minoría es el segmento de adultos mayores y pequeños que viven en Japón, a los que respetando sus derechos, las aerolíneas tienen prohibido sobrevolar por la noche su espacio aéreo para permitirles un buen descanso. Eso es una lucha en favor y causa de minorías…

COLOFÓN: ¿Qué sigue? ¿Buscarán una curul en la Cámara de diputados y en la de senadores? …o ya la tienen.

Mario Marín (el gober precioso) en sus tiempos de alcalde de Puebla, hacía gala de sus gustos ‘delicatessen’.

alejandrodeanda@hotmail.com @deandaalejandro

POR ALEJANDRO DE ANDA