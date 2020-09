MORENA Y CIUDAD MADERO

La pandemia, puso la vara muy alta a los alcaldes. Una muy poca maniobra presupuestaria, sin capacidad de establecer impuestos para aumentar la recaudación ante la precariedad de las mayorías, y sufriendo el achicamiento de los apoyos de los gobiernos estatal y federal, ahogaron los sueños de muchos jefes edilicios. Algunas ciudades, se hundieron

en la crisis mas severa de servicios públicos. Sería hasta ocioso, hablar de Ayuntamientos que no entendieron las exigencias de una monumental disminución de recursos públicos.

(Ni caso tiene hablar de Reynosa, que por más que hace demagogia su alcaldesa el pueblo está en ruinas y muchos de sus habitantes, en constante peligro de perder sus bienes por las constantes inundaciones, ante el olvido del gobierno municipal de construir al menos drenes a cielo abierto).

Atípico caso, es ciudad Madero, Tamaulipas.

Apretando el cinturón de los servidores públicos, atacando casos de dispendio –que acaso sea una de las formas más sutiles de corrupción–, y reorientando el gasto a apoyar a sectores productivos formales e informales –el caso de los prestadores de servicios de Playa Miramar, es ejemplo de ello– se logró sacar a flote a la ciudad que fundamentalmente vive del turismo.

En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente municipal Adrián Oseguera Kernión, destacó la inversión de más de 100 millones de pesos en obra pública. Calles pavimentadas con concreto hidráulico, mejoramiento

de la infraestructura escolar –y otro rubros– fueron el centro de atención de la administración.

Sobresale en este renglón, el saneamiento del sistema lagunario maderense. Esos vasos lacustres, eran focos de infección y deterioraban el paisaje urbano al tiempo de verse como un daño al ecosistema local.

Hoy esos sitios, son parte de equipamiento municipal para el ocio y la recreación de los ciudadanos de Madero.

Dato relevante sin duda: Playa Miramar mantiene su certificación de playa y destino turístico reconocido

por organismos internacionales. (Esto genera expectativas optimistas, para la reapertura y la reactivación de Miramar al término de la pandemia).

Otro tema que resaltan los miembros del Ayuntamiento, es la sanitización de la totalidad de las colonias de la ciudad: 107. Esto, formó parte de la estrategia del Cabildo para aportar su esfuerzo en el combate a la incidencia del Coronavirus en la ciudad.

No se externó en el Informe, pero una de las actitudes del jefe edilicio, Oseguera Kernión, fue el inaugurar una nueva etapa en la relación de la autoridad municipal con la autoridad estatal. Siendo de partidos diferentes, privó el respeto y la tolerancia entre ambos. Quedó atrás, el protagonismo de algunos alcaldes que como forma de presión a la autoridad municipal externaban aspavientos en los medios que en algunas ocasiones no sólo enfriaron las relaciones entre los dos poderes, sino que se reflejó en atraso en los planes de desarrollo del municipio.

Oseguera Kernión, privilegió la cordura y la sensatez políticas.

Y eso se nota en el trabajo de él y del gobierno del estado en Madero. Sin roces, cada uno en su espacio y en su responsabilidad. Igualmente ocurre

en un Cabildo plural y diverso. Todos trabajan en la misma dirección cuando de beneficios para la sociedad se trata.

Tan pulcro ha sido la labor del alcalde Adrián, que su Segundo Informe, fue felicitado personal y públicamente por la dirigencia nacional de su partido MORENA. Con justa razón: los sondeos destacan al Presidente municipal de Madero, como el mejor alcalde morenista del país en este 2020.

¿Qué sigue para Oseguera Kernión?

Se infiere: seguir mejorando su gobierno.

Otros horizontes, para el maderense, los delinearán su partido, los maderenses y su desempeño al frente de la autoridad municipal.

POR JOSÉ ÁNGEL SOLORIO MARTÍNEZ