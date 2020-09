Protesta en CNDH cae en vandalismo: AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como vandalismo la protesta de madres de víctimas de violencia que tienen tomada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Respeto todas las manifestaciones pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía de Francisco I. Madero, quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce como el apóstol de la democracia, dio su vida por luchar contra la dictadura porfirista.

“Entiendo que hay mucho dolor en las víctimas de violencia, tienen derecho de manifestarse pero no creo que sea lo más adecuado, o sea la violencia no es el camino y ojalá se proteste de otra forma”, expresó al ser cuestionado durante La Mañanera.

El mandatario resaltó que la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra, también es luchadora social y no una conservadora ni otra más de los “simuladores” a favor del régimen autoritario, por lo que recomendó dialogar con ella.

“Da a qué pensar esas actitudes, o sea ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo, y siempre digo lo que pienso. Y claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado”.

Y es que las protestantes, como parte de su acción que denominaron okupa, rayonearon con aerosol una pintura de Francisco I. Madero que estaba dentro de la sede del organismo.Tomaron la sede a fin de que esta funja como refugio para las víctimas de violencia.

CON INFORMACIÓN DE 24-HORAS