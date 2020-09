‘Sensación pend…’ marca usa mal frase mexicana

ESPAÑA.- Las marcas a veces buscan llegar a como dé lugar a su público meta, un sector específico por edad, sexo, nacionalidad y más lineamientos. Sin embargo, no todas las campañas logran su objetivo. Algunas se envuelven en polémicas. Tal es el caso de la empresa española Frit Ravich, quien tiene una botana controversial. ¿Qué tiene de extraña? En el empaque de ésta aparece la leyenda “sabor mejicano”. Además de que se asegura que causa una sensación muy “tonta” –esto como sinónimo de una grosería que utilizaron–.

La polémica marca ofrece semillas de girasol en una envoltura estereotipada del cómo –se supone– somos los mexicanos. En ésta aparece una semilla de girasol con un sombrero, un gran bigote, unas maracas y una guitarra.

Es decir, la empresa quiso darle un toque muy mexicano a su producto; sin embargo no le fue muy bien, pues en redes sociales los criticaron por usar el típico estereotipo y una frase incorrecta. En realidad la marca dijo que si probaban este “sabor mejicano” tendrían una “sensación bien pendeja”.

1) No uséis la jerga mexicana si no sabéis cómo sólo porque las expresiones os parezcan "bien padres", quedáis como "pendejos". 2) La palabra México y sus derivadas mejor con X. 3) Amiga, date cuenta… Si dices que las pipas son patatas fritas eres igual a lo que criticas🤡 https://t.co/T942CXz5J2

Fue en redes sociales, en donde esta marca se hizo visible, por lo que de inmediato las críticas se desbordaron en su contra.

How to NOT market your Mexican-flavored snacks https://t.co/AVKjlhAInx pic.twitter.com/0bKhnCNQFC

— Laura Martínez® (@miblogestublog) September 4, 2020