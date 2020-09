VISA PARA CANDIDATEAR

El alcalde CHUCHO NADER cierra fuerte el segundo año de su administración, pretende convertir el municipio en un referente nacional, por lo pronto tiene una mística en su administración y es convertirla en la ciudad más limpia y segura del país.

La meta es alta, pero ya es la menos sucia de Tamaulipas, gracias a un intenso programa de descacharrización y limpieza pública. El propio alcalde CHUCHO NADER se le ha visto detener su camino para recoger la basura, pone el ejemplo con su actitud, las pequeñas cosas son el inicio de un verdadero cambio.

ROYCAMPOS, unhombreque platica de política, disfruta los deportes, le gustan los buenos chistes, considerado uno de los 100 líderes más influyentes de México y director general de Mitofski realizó una encuesta en el país evaluando el trabajo de los ediles.

Los resultados arrojaron que el mejor panista es JESÚS NADER, seguido de ROBERTO SOSA, de Corregidora, Querétaro; en tercer lugar ENRIQUE VARGAS de Huixquilucan, en el Estado de México; en cuarto FERNANDO YUNEZ MARZQUEZ de Veracruz y el quinto mejor es ZEFERINO SALGADO de San Nicolás de los Garza en Nuevo León.

Claro, la limpieza en Tampico no sólo se refiere a la basura, sino que también se aplica a otras acciones que intoxican cualquier administración, como la corrupción en las corporaciones de seguridad y también en la propia administración municipal.

Actualmente Tampico es considera una de las mejores ciudades para vivir, de acuerdo con los propios niveles de percepción que consideran que los niveles de seguridad se incrementaron.

NADER cierra fuerte y en esta semana pasada registró una serie de actividades que hablan de su dinamismo político y económico.

Una de ellas es la inauguración de la concesionaria Volkswagen Tampico que pertenece al corporativo GT Global, uno de los grupos económicos más importantes en la entidad.

NADER reconoce que estos proyectos alientan la reactivación económica de la zona sur y reflejan la confianza que los inversionistas.

Sin embargo, su forma de pensar y proyectarlo públicamente no es nada nueva, siempre ha tenido una buena relación con la clase empresarial, pero más con la familia FLEISHMAN, por su cordialidad fortalecen los distintos segmentos empresariales.

“Este es un claro ejemplo de sumar y multiplicar, gracias al impulso siempre de la familia FLEISHMAN por ser protagonistas e impulsores de esta dinámica de evolución en las principales ciudades del país; y gracias también al gran equipo de GT global por hacer que las cosas buenas siempre sucedan”, fue su mensaje. La relación de CHUCHO NADER con los miembros de la familia FLEISHMAN no es nueva, pero la consolidaron durante los últimos años, por lo que hay un apoyo mutuo.

Hoy NADER está a unos días del segundo informe, su trabajo es bien calificado, junto al de su esposa, AÍDA FÉRES DE NADER. La alianza por la reelección en Tampico viene en camino, ya establecieron los apoyos, las inversiones vienen con muchos planes a futuro para el alcalde azul y sus aliados.

Ahí muy cerca en Madero, el Director General de Deportes, CARLOS FERNÁNDEZ no cesa en sus acciones de entrega de apoyos que van desde despensas e inauguración de obras estatales.

Aspira a la alcaldía por las siglas del PAN, es el elegido desde el 15 Juárez, por lo que fue enviado con recursos para ganar simpatías.

Es el embajador del Covid-19 en Madero, fue enviado con una visa para que luche por un sueño considerado imposible.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ