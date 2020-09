‘Golpazo’ a carteles mexicanos en EU

MÉXICO.- La Operación Crystal Shield (Escudo de Cristal) acertó duros golpes a los cárteles mexicanos de la droga que operan en territorio de Estados Unidos: el aseguramiento de 13 mil 154 kilogramos (alrededor de 29 mil libras) de metanfetaminas y de 43.3 millones de dólares fue el resultado, según William Barr, fiscal general de ese país, en una conferencia de prensa realizada este jueves en Phoenix, Arizona.

Los resultados de la Operación Crystal Shield y de otra llamada Operación Leyenda también han dejado desde sus inicios:

Según William Barr y Timothy J. Shea, administrador interino de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Operación Crystal Shield fue lanzada en febrero de 2020 para atacar las estructuras de los cárteles mexicanos de la droga, que son las células delictivas que lideran el tráfico de drogas sintéticas en el país vecino del norte, drogas a las que el Gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra.

La DEA de la Unión Americana explica a la población la naturaleza de las drogas sintéticas:

Mientras tanto, en una operación aparte realizada en el puerto marítimo de la ciudad de San Diego, en el estado de California, la delegación de la DEA informó sobre el aseguramiento de nueve mil 979 kilos de cocaína y mil 655 kilos de marihuana, esta última droga desplazada en términos comerciales debido a la regularización de la planta en California.

And those numbers were only for #SanDiego cases! Across the country DEA made approx 1,840 arrests & seized more than 28,560 lbs of meth, $43.3 million in drug proceeds & 284 firearms. @fox5sandiego https://t.co/w4V4f7jpAi

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) September 10, 2020