Spotify trabaja en versión de karaoke

De acuerdo a la experta Jane Manchun Wong, quien es conocida por descubrir los planes a futuro de las compañías digitales y aplicaciones, informó a través de Twitter los planes que Spotify tiene para seguir siendo la aplicación de música en streaming mas descargada del mundo con un modo karaoke al cual se le podrá ajustar el nivel vocal.

Cabe recordar que Manchun Wong fue la primera en informar sobre los planes que Spotify tenía para incluir videos y podcast, así como conciertos virtuales que poco a poco se han ido explotando debido a la cuarentena provocada por el Covid-19.

Ahora bien, tras la incursión de Spotify con las letras de sus canciones, el paso más lógico era desarrollar una modalidad de karaoke que, al igual que el icono de las letras éste se ubicara en la parte inferior pero con un pequeño micrófono.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020