¿SE BUSCAN CANDIDATOS?

Los partidos pobres de la zona sur de Tamaulipas : el PRi, Verde , PT y Movimiento Ciudadano están en serios aprietos en este momento : No tienen candidatos para jugar en la elección del 2021 .

Ha empezado el conteo regresivo para que puedan estar seleccionando a sus abanderados a las 43 alcaldías de Tamaulipas, 22 distritos locales, y los 8 distritos Federales.

Van a querer hacer candidatos a sus compadres, amigos, novios, novias, hermanos y si pudieran hasta a sus gatos ( de cuatro patas ) los llevarían a las urnas, con tal de no quedarse sin participar .

Estos partidos políticos son la parte de la chiquillada, buscarán hacer ruido, pero traerán muy pocas nueces y poca lana, desde ahorita les doy mi pronóstico: NO van a ganar ni un partido de lotería en redes

sociales.

No traen peso político, están fritos y de NO irse en alianza estarán sufriendo sus dirigentes para poder sacar adelante cada una de las campañas donde estarán condenados a perder .

EL PRI se quedó sin gente, la mayoría son dinosaurios empedernidos, que son parte de la historia negra y odiada del tricolor, aunque se niegan a aceptarlo, aman y adoran a la ubre de Gobierno.

El Verde anda haciendo su lucha, el MC no tiene ni pies ni cabeza, el PT no tiene dinero ni para pagar una renta y se me olvidaba el PRD, que sino se murió la elección pasada, en esta llegara apestando a muerto.

Va andar la chiquillada” buscando candidatos hasta en las cantinas, entre los cantantes, entre locutores ( así es que agarrense ) Reynas de belleza, y si usted es chavo de ojos azules o muchachona de piernas “Dorian Grey” no le extrañe que lleguen dirigentes de partidos políticos, que les ofrezcan el cielo y las estrellas, con la mentira de ser candidatos a ganar .

Lo mejor que les podría pasar es irse en alianza con el PAN o con Morena; y es el primero quien tiene todas las posibilidades de volver a pintar de azul el estado de Tamaulipas y el Congreso local.

Morena también, aunque no lo crea, todavía no logra amarrar a sus abanderados, traen un pelea interna a nivel Nacional y estatal, que cada vez los debilita más y no los deja ponerse de acuerdo, andan como perros y gatos.

LLEVAN ALIMENTOS A PRECIOS BAJOS … A LA MORELOS.

El secretario de bienestar social de Tampico, René Senties, anda con las pilas bien puestas, apoyando a los sectores vulnerables de la zona sur y norte de la ciudad.

El funcionario municipal anda con el comedor móvil y con la venta de productos a bajo precio, donde la raza se ahorra hasta un 40 por ciento en la compra de aceite, arroz, frijol, leche y huevo.

Ayer la lluvia no espantó al secretario y se instalaron en la colonia Morelos, donde desde las 8 de la mañana había fila y fue una jornada muy exitosa .

¿ SERÁ CIERTO QUE YA CORRIERON A JESÚS GLZ DEL VERDE DE TAMAULIPAS?

El chavo ruco “Fresa” ( según él) de Ricardo Gaviño, actual presidente estatal del Partido Verde ( Bueno, las sobras que dejaron de partido Chuy González y Patricio king ) quien aseguró que ya sacó a patadas al ahora empresario en Mexico y Estados Unidos, pero me late que echó mentiras.

Y el mismo, Jesús González Macias, no sólo sigue teniendo las manos metidas sino hasta la barriga y presume que su distanciamiento, es puro cuento chino .

Eso, tarde que temprano, le va a costar una factura al Niño Verde “nice”, es claro que Jesús González se hizo rico de la noche a la mañana a costillas del verde, ahora tiene empresas en la Zona y changarros en gringolandia .

Pesa a que tiene hasta avioneta para ir al Oxxo por las tortas , y casa , de las caras , en Velamar, no se cansa de succionar !

SEGUNDO INfORME DE ALMA LAURA.

Ayer, rindió su segundo informe de actividades la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan, donde expresó los resultados que se han realizado en este quinto año de administración.

La presidenta municipal cumplió con esta actividad y dio los avances que se han logrado en estos últimos meses de gestión pese a la pandemia que se está viviendo en estos momentos.

Es claro que Alma Laura ha cumplido con los Altamirenses, superando las expectativas que se trazaron.

Recuerda : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO