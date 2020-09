EL DIPUTADO CICLISTA

Todos los días se lo puede topar en su bicicleta en las calles o carreteras de Ciudad Victoria, sus paseos son casi diarios, se incrementaron como una medida para mantener la salud física y mental tan necesaria en tiempos de pandemia y de las muy cercanas elecciones del 2021.

No cree en los números de las encuestas, piensa que así como puede decrecer la panza, puede incrementar la aceptación electoral de los partidos políticos.

Está seguro de su papel y su trabajo en el distrito que recorre con cualquier pretexto, no solo durante las últimas semanas, de hecho lo hace lo conocen a la perfección y lo reciben con menudo, tortillas de harina y huevo con chile en la casa de JUANA y CHANA.

Es un personaje que conoce de lujos, pero también de pobreza, se puede decir que es un hombre de barrio, de los que trabajan todos los días para alcanzar las metas, siempre con su familia como el centro de su universo y con LIZ CALDERÓN a su lado.

El diputado ARTURO SOTO ALEMÁN viene por su cuarta elección popular, esta vez busca ser el candidato del PAN a la diputación federal.

“La política es de tiempos y creo que ciudad Victoria necesita de un buen aliado, que le sepa y conozca todos los entretejes del sistema hacendario federal, por donde introducirse para ganar recursos para el municipio”.

Señala que de nada le serviría a ciudad Victoria tener un extraordinario alcalde, pero que no tenga dinero, por lo que señala que ahí

es donde intervendría para traer recursos federales y apoyar el desarrollo del distrito que le corresponda representar en caso de ser lanzado como candidato.

Dice que el próximo alcalde de ciudad Victoria debe tener un buen aliado en el Congreso que le sepa al tema hacendario y escarbar donde sea necesario para encontrar el dinero.

En ese sentido, informa que sostendría una reunión con el alcalde XICO GONZÁLEZ URESTI para informarle de una gestión que hizo para pavimentar dos calles en la colonia Azteca, además de recursos para el bacheo de calles en las colonias Luis Echeverría y Estudiantil.

Señala que el tema hacendario es sumamente complicado y son pocos los diputados locales que lo manejan, “pero, no es mi caso, esta es una de mis especialidades, la de escarbar y gestionar recursos”.

Sobre los resultados de las encuestas y en particular la de Massive Caller desestima los resultados y recordó que en la pasada elección local esta misma empresa unos días antes de la encuesta daba por perdidos todas las diputaciones locales para el PAN, pronosticando que solamente ganaría una de Tampico de acuerdo a sus pronósticos.

“La realidad fue muy diferente, el PAN ganó todo, solamente perdió una diputación con Morena en Matamoros. Yo gané por 20 puntos”.

Sin embargo, ARTURO SOTO no cierra los ojos y reconoce que hay un desencanto en ciudad Victoria, pero como ciclista sabe que debe pedalear para no caer.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER estrenará un nuevo formato durante la presentación de su informe de gobierno, pues los ciudadanos tendrán la posibilidad de interactuar mediante el uso de las redes sociales, en lo que constituye una innovación en el ejercicio de gobierno y rendición de cuentas. Tras el mensaje se abrirá un espacio para la participación ciudadana mediante la utilización del hashtag #ChuchoTeEscucha podrán, desde sus cuentas formular preguntas, o comentarios respecto al contenido del informe de gobierno o de las principales necesidades que existen en cada sector. Cuando todo está en regla, nada puede ocultarse.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ