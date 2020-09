EU prohibiría la app Tik Tok desde el 20 de septiembre

ESTADOS UNIDOS.- La lucha de Donald Trump contra Tik Tok parece que está llegando al punto más álgido, pues el presidente de Estados Unidos ya sentenció que no extenderá el plazo que dio para que la aplicación sea prohibida en su país.

El mandatario estadounidense dejó en claro antes de abordar el avión presidencial el pasado jueves que Tik Tok será prohibida en Estados Unidos a partir del próximo 20 de septiembre.

“No habrá extensión de la fecha límite para Tik Tok”, fueron las palabras de Donald Trump.

Vale recordar que en julio pasado, el presidente de Estados Unidos ‘le declaró la guerra‘ a la popular aplicación de videos cortos, pues afirmó que no quería que China tuviera presencia en su país y menos que dicho país asiático -con el cual sostiene una guerra comercial desde el año pasado- pudiera tener control sobre la información de ciudadanos estadounidenses.

Y después el 6 de agosto Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir el uso de esta aplicación china en Estados Unidos, en la cual establecía un plazo de 45 días para que Tik Tok dejara de funcionar.

Aún no concretan venta de Tik Tok

Algunas tecnológicas como Oracle y Microsoft -con Walmart– han alzado la mano para comprar Tik Tok y así hacerse de una de las aplicaciones más famosas y redituables de los últimos tiempos.

Además, al quedarse en manos de una empresa estadounidense, Trump podría tener la certeza de que China no manejaría información de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la venta de Tik Tok es algo que aún no se logra concretar: a poco más de una semana de que se venza el plazo para que la prohiban en Estados Unidos, los desarrolladores chinos de ByteDance no quieren perder su algoritmo ni la app más popular del momento. Y por eso no han accedido a venderla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO